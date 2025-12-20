張文隨機攻擊後「網現恐嚇文」 全台車站警方戒備

台北市爆發隨機攻擊事件，各地車站員警手持長槍戒備。（圖／東森新聞）





台北市隨機攻擊事件過後，全台警方嚴加戒備，在人流繁雜的機場及車站內都荷槍實彈，加強巡邏，但正當這緊張時刻，網路上竟然出現有人貼文，自稱是嫌犯張文的兄弟和姊姊，並表示下個攻擊地點將選在高雄車站，讓不少民眾相當恐慌。

桃園機場內，航警不斷來回巡視。另一旁宜蘭車站前，也有員警手持長槍戒備。與此同時，高雄車站內，也出現大批警力加強巡邏。因為19日台北市爆發隨機攻擊事件，正當全國人民悲痛之際，現在社群平台上，竟然有人發出恐嚇文。

一名網友po文自稱，嫌犯張文是自己的兄弟，還說我們是一個組織，甚至揚言，下個犯案地點就在高雄車站。更有另一位網友po文，自稱是姊姊，要替張文完成沒完成的任務，貼文一出，引起大眾恐慌。

目前警方已經接獲報案，除了針對車站內，加強巡邏外，高雄刑大也將針對留言，追查IP位址，持續追查散波恐嚇訊息的幕後不法分子。

