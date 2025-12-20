張文隨機攻擊後 網路又傳「12月31日北投砍人」

27歲男子張文昨（19）日在北車、中山站投擲煙霧彈，還持刀隨機攻擊。（圖／threads網友@asd891031授權提供）





27歲男子張文昨（19）日在北車、中山站投擲煙霧彈，還持刀隨機攻擊，數小時後有人稱「下一個目標是高雄車站」，沒想到今（20）日又有人在網路上發文稱要在台北市北投區砍人，貼文引發討論。

社群平台Threads有網友發文表示，「北捷事件主角張文是我小弟，下一次12月31日，我會在北投砍死100人，不見不散。」貼文一出遭網友撻伐，「你IP在香港是壓抑太久還是怎樣」「用這種騙流量好好笑」「有種不要刪」「有種開本帳發阿」「欸都不要檢舉，讓警察查ip」，隨後又在留言處表示「一個炸彈炸死你們這群傻X」，而《EBC東森新聞》實際觀察，該帳號僅發布這則貼文，並無其他動態，至上午10時15分左右，貼文和帳號都並未刪除。

又有網友發文揚言要攻擊。（圖／翻攝自Threads）

類似事件不只一樁，昨晚北捷事件發生後數小時內，網路上出現不明人士發文，聲稱「下一個目標是高雄車站」，但目前該帳號已經刪除。警方已循線追查IP來源，目前還在追查中。因應相關威脅訊息，高雄市政府自昨日起即啟動強化維安措施，高雄車站及人潮聚集場所全面加派警力戒備。警方指出，目前已動員約200名警力投入相關維安與巡檢勤務。

網路上出現不明人士發文，聲稱「下一個目標是高雄車站」。（圖／翻攝自Threads）

