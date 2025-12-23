張文隨機攻擊掀模仿潮！北市無業男嗆「不等跨年」恐再犯遭聲押

無業林男在網路貼文恐嚇公眾，檢方聲押。翻攝畫面

張文隨機攻擊事件震驚全台，事後網路卻出現多起模仿、恐嚇言論，引發社會恐慌。士林地檢署發現34歲、無業林姓男子在網路發文鼓吹隨機殺人，甚至揚言「為什麼不等跨年開車撞人」，昨天指揮調查局前往士林區將他拘提到案，檢察官今（23日）晚間複訊後認定有再犯之虞，稍早已向法院聲請羈押。

林男在網路平台接連張貼多則爭議言論，包括「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」等，內容不僅美化暴力行為，甚至出現疑似「隨機殺人預告」文字，已明顯引發不特定多數人恐慌。

士林地檢署表示，本署「防範恐怖攻擊應變小組」由檢察官薛人允指揮，會同法務部調查局台北市調查處及台北市警察局士林分局，於22日晚間拘提林男到案，並同步搜索其住處，扣得手機後立即進行數位鑑識，以釐清是否還有其他涉案內容或延伸犯行。

檢方訊問後認定，林男涉嫌觸犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪、第153條煽惑他人犯罪罪，以及第305條恐嚇罪等罪嫌，且其言論內容反覆出現鼓吹暴力、製造恐慌情形，具有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押必要，依法向法院聲請羈押。

此外，士林地檢署也說明，係依台灣高等檢察署指示，於22日正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由重大刑案專組主任檢察官劉東昀擔任召集人與聯繫窗口，並已與轄內各司法警察機關完成橫向聯繫。

檢方強調，未來一旦接獲涉及恐嚇、暴力煽動或疑似恐攻相關報案與線索，各司法警察機關須立即與士林地檢署聯繫窗口通報，並報請檢察官指揮偵辦，以確保偵查指揮、應變處理及輿情穩定同步進行。



