張文隨機攻擊案引恐慌 蔣萬安：提升跨年晚會維安 將舉辦高強度演練

27歲男子張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，導致多人死傷，震驚社會。台北市長蔣萬安今天表示，為因應即將到來的跨年晚會，已指示消防局、警察局、捷運公司等跨局處舉辦高強度演練，規畫在市府站周邊站點事先模擬，並將全面提高戒備規格，包括勤小組進駐跨年晚會等，確保民眾安全。

蔣萬安（圖）21日出席1219事件緊急維安應變小組會議後宣布，針對年底即將舉行跨年活動，已指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處舉辦高強度演練。（中央社資料照）

蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後宣布，針對年底即將舉行跨年活動，已特別指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處舉辦一場高強度演練，因應1219事件以及馬上到來的跨年晚會，預計規畫在市府站周邊站點進行事先模擬。

媒體提問，未來捷運站是否會設置安檢門，他表示，主要是針對一些表演場館，不管是小巨蛋、大巨蛋、北流等，如果評估有必要，就會裝設安檢門，包括金屬探測器等，相關局處也正與場館協調中。

蔣萬安也說，對於跨年晚會，目前初步部署作為包含特勤小組必須進駐、保安支援警力，以及偵報犬、防爆車與整體周邊場景，都會地毯式全面提高整體戒備規格，確保民眾的安全。

其次，蔣萬安指出，為讓全民面對危機事件第一時間知道應處作為，並提高意識，已要求警察局、消防局、衛生局、教育局等單位，即刻擬定一旦發生計畫型無差別攻擊事件，如何應處的正確作法之文宣、教材，教育局會即刻讓各級學校教育學生養成防範意識。

此外，蔣萬安說，不論在現場或透過網路媒體報導畫面，有民眾因1219事件心生恐懼不安，從明天開始，台北捷運公司一樓大廳將由臨床心理師公會、諮商心理師公會及志工聯合提供諮詢服務，希望能平撫民眾的恐慌、不安。

蔣萬安也提到，若有必要，諮詢服務會延伸到台北捷運公司地下一樓，時間至少維持到年底，未來也會評估在交通樞紐或人流可及性之處提供諮詢服務。

台北市社會局補充，北市除安排社工關懷訪視，已規畫在中山地下街R7出口地面層設置諮商服務據點 「安心關懷小站」，服務期間為12月22日至明年元旦的每天下午1時到晚上8時。