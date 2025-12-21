張文隨機攻擊案後網路出現不當發言 中市警逮1人

（中央社記者郝雪卿台中21日電）27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，導致4人死亡，台中市警方今天表示，據報網路出現「真的有人做了我想做的事」的發言，經北上查獲涉案男子送辦。

張文隨機攻擊案發生後，網路出現不當留言或貼文引發安全疑慮，台中市警察局清水分局19日接獲民眾報案，指稱社群平台Threads發現「真的有人做了我想做的事」，疑似模仿台北車站隨機攻擊案件的發言，恐引發公眾安全疑慮，警方即刻展開調查，並通報相關單位加強警戒。

廣告 廣告

清水分局表示，經與市警局刑警大隊科偵隊共組專案小組後迅速鎖定發文者身分，並立即派員北上桃園查緝，查獲1名40多歲男子涉案，並確認為這名男子所發文，由於內容已造成社會大眾恐慌，警方訊後依刑法恐嚇公眾罪函送檢方偵辦。

清水分局呼籲，網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全，警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文等不法行為，依法偵辦。（編輯：李淑華）1141221