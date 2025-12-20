張文隨機攻擊案留陰影 衛福部啟動「支持方案」提供3次免費心理諮商

27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷，現場畫面駭人。衛福部今天宣布啟動「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡，且「主觀陳述、從寬認定」，方案持續到明年底。

台北車站與台北捷運中山站19日晚間發生男子張文投擲煙霧彈及傷人事件，誠品南西店外人行道，民眾20日獻花哀悼。（中央社）

衛福部心理健康司司長陳柏熹今天告訴媒體，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍在不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。

陳柏熹說，目前台北市衛生局社區心理衛生中心啟動，對受傷民眾家屬先進行關懷，既有服務資源可以繼續使用。

陳柏熹指出，衛福部並啟動「心理健康支持方案」，將提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，本方案不限年齡，求助註明是因本案目睹或其他情況即可。

陳柏熹強調，民眾只要主觀陳述相關，相關單位會從寬認定，且本次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。

衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務：1.查詢：本方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，請逕上青壯方案官網查詢。2.預約：逕洽合作機構預約，並告知欲使用方案。3.準備：準備身分證明文件。4.諮商：接受諮商服務。

陳柏熹提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，民眾要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」5字訣調適，包括尋找讓自己身心安全的環境、透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒、維持日常作息與生活節奏、與親友保持聯繫、接觸溫暖關懷的訊息等。

衛生福利部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務。