張文隨機攻擊案留陰影 衛福部啟動「支持方案」提供3次免費心理諮商
27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷，現場畫面駭人。衛福部今天宣布啟動「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡，且「主觀陳述、從寬認定」，方案持續到明年底。
衛福部心理健康司司長陳柏熹今天告訴媒體，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍在不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。
陳柏熹說，目前台北市衛生局社區心理衛生中心啟動，對受傷民眾家屬先進行關懷，既有服務資源可以繼續使用。
陳柏熹指出，衛福部並啟動「心理健康支持方案」，將提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，本方案不限年齡，求助註明是因本案目睹或其他情況即可。
陳柏熹強調，民眾只要主觀陳述相關，相關單位會從寬認定，且本次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。
衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務：1.查詢：本方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，請逕上青壯方案官網查詢。2.預約：逕洽合作機構預約，並告知欲使用方案。3.準備：準備身分證明文件。4.諮商：接受諮商服務。
陳柏熹提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，民眾要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」5字訣調適，包括尋找讓自己身心安全的環境、透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒、維持日常作息與生活節奏、與親友保持聯繫、接觸溫暖關懷的訊息等。
衛生福利部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務。
其他人也在看
張文就學期間出遊團體照曝光 拍照總是站C位
現年27歲的隨機殺人嫌犯張文，昨天（19日）晚間，拿煙霧彈及刀械在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，隨機攻擊釀4死11傷，最終墜樓身亡。稍早前張文就學期間多張與同學出遊的照片曝光，張文拍照時幾乎都站C位。許多網友對於拍照喜歡站C位的看法，認為這類人士想將個人魅力與自信自然流露的展現，讓觀看者更容易將注意力集中在這類人身上。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！「疑模仿這1人」超毛
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
張文隨機攻擊引焦慮恐慌 雙北心理師公會發布安心指引
台北市昨天晚間在北捷台北車站、中山站發生隨機攻擊事件，造成包含犯嫌張文在內4人死亡，另有11人受傷。雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，提醒民眾出現焦慮等情緒都是正常的，請停止傳播驚悚畫面，守護彼此的心理安全。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 37
台北隨機傷人案 4人死亡、2人仍在加護病房
（中央社記者吳欣紜台北20日電）北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
張文大開殺戒！母絕望帶兒狂奔 店員擋門死守躲死劫
[Newtalk新聞] 昨（19）日晚間，台北車站及鄰近中山商圈、誠品南西店發生連環攻擊事件，造成 4 人死亡、5 人受傷。犯人為27歲男子張文，其在台北車站投擲煙霧彈後，持刀進入誠品南西店隨機傷人，最終從頂樓墜樓身亡。事件引發全台關注，現場民眾驚慌逃生，多名餐廳業者及店員迅速協助疏散與躲藏，警方隨後趕抵現場指揮清空搜查。 昨晚台北車站與中山商圈一帶發生連環攻擊事件，張文先在台北車站丟擲煙霧彈，隨後持刀衝進誠品南西店內隨機傷人，事件最終以張文從建築物頂樓墜樓身亡告終，共導致 4 死 5 傷。事發後，許多現場民眾透過社群平台報平安，並描述逃生過程中獲得他人協助的驚險經歷。 據《ETtoday》報導，一名當時與兒子在誠品南西店五樓的母親表示，聽到尖叫與「砍人」喊聲後，立即帶兒子狂奔下樓，幸而在二樓遇餐廳業者開門讓兩人進入躲避，店員更以身體抵住大門，才得以躲過一劫。另一名在三樓的網友指出，附近餐廳店員反應迅速，主動收留多組散客入店避難，並手持掃把守在門口，約十分鐘內警方即抵達現場展開疏散與搜查。 北捷台北車站與中山站附近19日發生隨機傷人事件。圖為警方於案發現場進行調查。圖：中央社記者張皓安新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
醫美修法仍無共識！家醫科、急診科去留？衛福部將內部決議12月底公告
衛福部計畫修法嚴管醫美，針對「醫美手術」執行資格引發爭議。醫事司召開協商會議，針對家醫科、急診科是否應列入能執行手術的「...Heho健康網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
37歲白衣騎士中刀倒地！日本記者第一時間幫止血 淚喊「無能為力」：救不了他
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台北市昨（19日）晚間發生重大攻擊案，27歲嫌犯張文接連在北捷台北車站M7出口、中山站商圈丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊附近...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
捷運傷人案引發創傷反應 衛福部啟動心理健康支持方案、提供3次免費諮商
[Newtalk新聞] 捷運台北車站及中山站昨（ 19 ）日發生隨機傷人事件，引發社會不安情緒。衛生福利部今（ 20 ）日宣布，擴大啟動「心理健康支持方案」，開放因本案受到影響、出現恐慌或不安情緒的民眾，每人可使用 3 次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用，方案將持續至明年底。 陳柏熹受訪表示，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍有不少民眾在事件後留下心理陰影，可能出現不安、恐慌等情緒反應。目前北市社區心理衛生中心已啟動，對受傷民眾家屬先行關懷，既有服務資源也可持續使用。此次提供的「 3 次免費心理諮商」不限年齡，民眾只要註明是因本案目睹或其他相關情況，即可提出申請。 陳柏熹指出，民眾僅需主觀陳述與事件相關的影響，相關單位將從寬認定，且方案期限已拉長至明年底，並已與各地方衛生單位完成溝通。衛福部說明，有需求者可依 4 個步驟接受服務。第一，查詢合作機構，本方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」完全相同，民眾可逕上青壯方案官網查詢。第二，預約，直接向合作機構預約並告知欲使用本方案。第三，準備，備妥身分證明文件。第四，諮商，依約接受心理諮商服務。 陳柏熹也提醒，新頭殼 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
恐怖巧合！ 隨機攻擊點「撞上漫畫劇情」 作者：幾乎一樣
台北市 / 綜合報導 台北市發生恐怖攻擊事件，嫌犯在北捷北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。事件曝光後，知名作家梁紹先，在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，和他他過去創作的漫畫燃燒的西太平洋當中，爆炸場景的位置，幾乎一模一樣，他分析M7至M3之間的B1區域，人潮相對較少，具備隱蔽性，短時間內就能移動到北車人潮最密集的區域發動攻擊。這也是當初漫畫在這個地點安排爆炸情節的原因。相關發文曝光後，引發網友熱烈討論，直呼毛骨悚然。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 2
張文北捷丟煙霧彈！醫師曝自保原則：用濕布遮口鼻、別揉眼睛
對此，整合醫學照護科醫師姜冠宇指出，雖不清楚張文所使用煙霧彈的實際成分與投擲目的，但根據過往經驗，民眾可了解基本的自保原則與後續觀察方式。他強調，煙霧彈並非單一成分配方，不同用途與類型差異極大，對人體造成的影響程度也有所不同。姜冠宇說明，常見煙霧彈可能包...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 23
北車隨機砍人案！精神科名醫示警：失守的是哪一道防線？
台北捷運19日發生隨機砍人釀成4死多人重傷慘劇，身為精神科醫師的台中維新醫院院長許景琦20日表示，這是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇。社會真正失守的是哪一道防線？是否願意建立一張真正能運作的公共心理健康防線。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家／中山隨機砍人！張文就站在她身後 大喊「通通上去」
獨家／中山隨機砍人！張文就站在她身後 大喊「通通上去」EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告 總統：快打部隊往反恐設置、訓練強其功能
總統賴清徳在行政院長卓榮泰等人陪同下，今天中午到警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告；賴清德強調，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練，制度化建立，讓其一接獲訊息，儘速抵達，制止攻擊，才能保護台灣社會安定與民眾。賴清德表示，從簡報可了解警力在第一時間都做出應有的作為，也肯定自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
富喬 公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
公開資訊觀測站重大訊息公告(1815)富喬-公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:114/12/192.董監事放棄認購原因:財務規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事:達泰投資(股)公司;放棄認購股數:5,553,125股;占得認購股數之比率:100%。(2)董事:德隆倉儲裝卸(股)公司;放棄認購股數:316,523股；占得認購股數之比率:100%。4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，董事會授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：富喬 本公司114年度現金增資催繳公告12/19櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
北捷隨機殺人釀4死悲劇！讓全店夥伴好好休息…誠品南西店休館1天
桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終跑到誠品生活南西店墜樓身亡，引起社會譁然。關於這起駭人攻擊事件，今天（20日）凌晨，誠品發出聲明，幽暗的時刻，一起感受到勇氣與愛的力量，將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 45
模仿效應？北捷隨機殺人釀4死9傷…網友發文恐嚇：12/25整治高雄車站
今日（19日）傍晚5時許，捷運台北車站、中山站接連發生恐怖攻擊，凶嫌27歲張文扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，釀4死9傷。不料案件還在偵辦中，網路上又出現恐嚇貼文，一名網友自稱與張文熟識，揚言要「接續未完成任務」，並點名下一個目標是高雄車站，引發社會恐慌。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 84
呼應張文…接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄車站」陳其邁曝辦案進度
桃園市27歲男子張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機砍人案，隨後畏罪輕生，釀成4死11傷悲劇。案發當天，竟有人發文「呼應」北捷事件，甚至揚言「會繼續接下去」，雖事後刪文，但已觸動治安敏感神經，相關單位已著手展開調查。高雄市長陳其邁也在今天（20日）受訪時透露，已掌握5個帳號，務必會全力追查，相關、可能的危害治安份子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
獨家》北捷連續攻擊「生命化為血紅流失…」 網友目擊文盡顯震撼無奈
昨晚間台北車站、捷運中山站爆隨機攻擊事件，各大社群出現不少目擊文章，其中有網友表示自己與朋友當下就在中山站4號出口，在人潮騷亂中逃往高處，但往下一望，看到中山站其中一名受害者大量失血，救護人員不斷施救，卻也止不住生命流逝，「一個人的生命，在我眼前一點一點化為血紅流失……」。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
57歲余大哥肉身嚇阻遭張文刺殺！財經網美心疼：危機時刻他們是真英雄
台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件。27歲男子張文先在台北車站一帶丟擲煙霧彈，隨後轉往中山、南京商圈百貨公司，闖入人群揮刀行兇，最終跑上百貨公司6樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，成為重大治安慘劇。對此，臉書粉專「Emmy追劇時間」胡采蘋發文，點名在第一時間挺身而出的基層人員，直言「危機時刻，才知道誰是真正的英雄」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1