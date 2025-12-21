張文隨機攻擊案後網路出現不當貼文 警逮3人送辦

台北市19日發生隨機攻擊案，27歲男子張文在捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，釀多人死傷。案發後網路陸續出現不當留言或貼文，新莊、三峽及台中清水警方分別逮捕一名男大生及兩名40多歲男子到案，三人訊後均被依法送辦。警方呼籲，切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌言論，恐觸犯刑責。

台北市19日晚間發生隨機傷人事件釀死傷，引發社會關注。距離案發地點之一的誠品南西店最近的台北捷運中山站內20日凌晨收班前，持續有警力戒備維安。（中央社）

新北市政府警察局新莊分局今天發布新聞稿表示，警方昨天上午接獲民眾報案，指稱在社群軟體Instagram 限時動態中發現疑似不當貼文，內容為「中山砍人不揪」，恐引發社會不安。

新莊分局立即成立專案小組調查，經分析比對相關資料，不到一小時即確認貼文者為19歲彭姓男大生。彭男已自行下架該則限時動態，並於社群平台發文致歉。

警方表示，經通知並在家長陪同下，彭男昨天中午到案說明，詢後警方依恐嚇公眾罪嫌函送新北地方檢察署偵辦。

三峽分局今天也以訊息說明，社群平台Threads昨天出現一則貼文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」等訊息，並刻意與張文隨機攻擊案連結，造成社會恐慌，引發不當觀感。

三峽分局說，獲報後即成立專案小組蒐證調查。經蒐證完備並掌握涉嫌人居住所，隨即報請台中地方檢察署指揮偵辦，循線於台中市清水區一帶緝獲43歲張姓男子到案，全案依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局清水分局19日也接獲民眾報案，指稱社群平台Threads有「真的有人做了我想做的事」等言論，疑似模仿台北車站隨機攻擊案件，恐引發公眾安全疑慮，警方即刻展開調查，通報相關單位加強警戒。

清水分局表示，經與市警局刑警大隊科偵隊共組專案小組後，迅速鎖定發文者身分，立即派員北上桃園查緝，查獲一名40多歲男子涉案，確認為這名男子發文，由於內容已造成社會大眾恐慌，警方訊後依刑法恐嚇公眾罪函送檢方偵辦。

警方呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。若民眾發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。