張文隨機攻擊案釀4死 基隆港警增派警力巡邏

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）犯嫌張文19日在台北車站地下街及捷運中山站商圈擲煙霧彈並隨機傷人，造成包括張文在內共4人死亡。基隆港務警察總隊今天在基隆港區及周邊增派警力，提升巡邏密度，加強守護。

總隊表示，今天加派5名安全維護警力、2名保安隊特警及4名刑警，如遇到緊急情況，可調派8名警力及後續6名支援警力到場，加上既有警力，今天共規劃35名警力。

總隊指出，將針對港區人潮密集處、旅運中心、碼頭、聯外交通動線及重要設施，全面提升巡邏密度，採取不定時、不定點巡邏方式，結合監視系統掌握港區動態，強化預警與應變能力，並主動盤查可疑人、事、物，防範任何可能危害公共安全情事。

總隊表示，警方也會與港務公司、航港單位及相關協勤人員保持密切聯繫，落實橫向通報機制，確保突發狀況能即時處置，迅速排除風險，維護港區正常運作。

基隆港務警察總隊總隊長陳昭甫表示，維護港區治安與民眾安全，警方責無旁貸，將持續秉持「超前部署、嚴密防範」原則，絕不鬆懈，也呼籲民眾，如發現任何可疑情況，請立即通報警方，共同打造安全、安心的港口環境。（編輯：李淑華）1141221