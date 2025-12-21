張文隨機攻擊案 事發地大量鮮花卡片悼死者

（中央社記者黃麗芸台北21日電）27歲張文19日隨機攻擊釀嚴重死傷，案發地包括北捷台北車站M7出口處和誠品南西店門前，今天仍有許多民眾到場送上鮮花悼念；現場也有看似受害者家屬感謝社會大眾的手寫紙條。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，過程共造成3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後也墜樓不治。

其中，見義勇為的57歲余姓男子當時在北車M7出口附近發現張文犯行，當場挺身制止而身受重傷，最後送醫搶救不治。

余男的友人昨天深夜也在社群平台脆上發文表示，余男是自己這15年來最知心的朋友，兩人一起學習和談論，常常聊到深夜，他身材不高，卻是個魅力十足、學識淵博且熱心助人者，也是家人眼中的好先生、好爸爸。

他說，余男每天來往桃園、台北之間，勤奮生活、正義熱血，犧牲了自己，只為讓傷害降到最小，自己感到非常不捨，認為其義行應該被宣揚和永傳，更值得入忠烈祠。

許多民眾感念余男奮不顧身，案發後迄今紛紛前往北車M7出口悼念處送上鮮花和小卡，有些人雙手合十默念祈福感謝；還有一名高中生在卡片上寫說自己經常在此通勤經過，「這條我們高中生每天必經的補習之路，因為您的勇氣與正義，而多了一縷溫柔的守護...，謝謝您留下的光....」。

另一處案發現場、誠品生活南西店因此事件停業1天，今天重新營業，店外的人行道今天仍湧現許多民眾到場獻花、默禱，其中有張紙條看似死者蕭男的姊姊所寫，內容為「親愛的弟弟，敬善良又努力向上的你...我們全家都愛你，真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾」。

除此之外，包括台北捷運和誠品南西店外路口，今天都可見巡邏警方加強安全維護，也讓民眾安心。（編輯：黃名璽）1141221