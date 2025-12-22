張文隨機攻擊案 劉世芳：與境外勢力較無相關 持續偵辦模仿犯

台北市19日發生張文隨機攻擊案，釀多人死傷，震驚社會。對於攻擊案是否與境外勢力有關，內政部長劉世芳今天表示，目前為止，與境外比較無相關，唯一有關是網路上出現模仿犯，發布恐嚇訊息等，造成公眾焦慮、不安，各地警方會持續配合刑事局偵辦，不會停止。至於張文金流追查進度，警政署長張榮興說，目前仍在調閱、查處中。

張文隨機攻擊案震驚社會，內政部長劉世芳（右）及警政署長張榮興（左）22日列席立法院內政委員會，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（中央社）

27歲男子張文19日晚間在台北捷運台北車站、中山站周邊犯下投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、11人受傷，嫌犯張文最後也墜樓不治。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢；劉世芳會前接受媒體聯訪。

針對全國交通場站全面升級警戒會延續到何時，以及是否會給予各縣市大型活動指引。劉世芳表示，張文事件發生後，她和警政署20日邀集各縣市警察首長，估算從聖誕節、元旦、到農曆年前大型活動預計有137場，將動員警民力高達1.7萬人次，希望提高見警率、遏阻模仿犯，也呼籲民眾遇到問題應馬上通報警方。

媒體詢問，這次案件是否與境外勢力有關。劉世芳回應，目前為止，「我們認為跟所謂的國外或是境外比較沒有相關」，唯一有相關的是在網路出現模仿犯，刑事警察局從19日案發當天到昨天，大約已累計20則相關訊息，若是在台灣能找到人，也已陸續移送地檢署偵辦，不管是恐嚇或威脅，對公眾都是非常大的焦慮和不安，所以各地警方也會配合刑事局繼續偵辦、不會停止。

針對台灣全民安全指引（俗稱小橘書）是否能協助民眾。劉世芳說，各縣市發放小橘書比例約86%，發送成功率大概七成，若大家可以看清楚小橘書內容，包含緊急避難等相關狀況、報案電話等，都寫得非常清楚，請大家花點時間從頭翻閱一遍，遇到緊急狀況時更能冷靜思考如何避難。

至於張文是否有其他金流，張榮興指出，目前仍在在調閱、查處中；國家安全局副局長陳松吉說，如果有任何需求，會協請國安情報團隊協助警政單位釐清。對於目前國安單位是否介入調查，陳松吉僅說「都有掌握」。