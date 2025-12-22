張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

（中央社記者黃麗芸台北22日電）張文隨機攻擊事件，外界關切其金流。台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏今天說明，目前仍在積極調閱中，其犯罪計畫書內容明確鎖定在3區縱火、攻擊，並無第五縱隊跡象。

台北市警察局下午舉行「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，包括市警局長李西河、刑事警察大隊大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁和中正第一分局長陳瑞基出席。

曾擔任志願役的張文於民國111年遭國軍汰除，隨後擔任保全工作約1年，因故離職後便無工作，今年7月因妨害兵役被通緝。據悉其母去年每季會小額匯款新台幣3萬元接濟。外界關切張文犯案所需資金來源。

針對張文的金流狀況，盧俊宏表示，目前仍在積極調閱中，若有進度會向外界報告。

媒體追問張文犯案計畫書內容打算攻擊哪些地點，有無涉及對岸第五縱隊跡象。盧俊宏說，根據其計畫書內容可看到，很明確是要在中山區林森北路縱火，然後在台北車站進行攻擊，最後到中山區的誠品南西店進行攻擊，並無其他地點，也沒有第五縱隊的相關跡象。

由於有民眾昨天深夜預告，今天下午將在捷運系統內放置炸彈。盧俊宏表示，經緊急調閱，發現發文網友是用冒名IP，註冊IP位址是在尼泊爾，昨天大量發送稱要引爆北捷的位址則在柬埔寨。

盧俊宏呼籲，民眾務必不要在網路上散發恐嚇、暴力言論，警方會嚴加追查，市警局在案件發生後，也會全力在北市交通樞紐、站點、各式賽事活動和跨年晚會等，強力增加警力部署，以維護市民安全。（編輯：張銘坤）1141222