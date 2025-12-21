張文隨機攻擊案 北市警：113年起規劃預謀犯案

（中央社記者黃麗芸台北21日電）27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷。台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏今天表示，經查張文自民國113年起就縝密規劃犯案和購物，尚未發現其有和中國人士聯繫。

台北市警察局下午召開「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度及加強大型活動維安說明」記者會。

盧俊宏說明，犯嫌27歲張文於19日在台北捷運連通道及中山區南京西路的誠品南西店周遭，丟擲煙霧彈和隨機襲擊民眾，案發後市警局與內政部警政署刑事局即時成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組針對張文的犯案動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向，積極追查。

在犯罪工具來源部分，警方發現張文是從民國113年起就預謀犯案，先於113年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質的物品。

同時，張文於今年1月中旬假借生存遊戲名義，透過蝦皮和露天等網購平台向貿易商購入中國製造的1箱（24顆）煙霧彈，每顆市價約新台幣2000元，並分別用在這次攻擊行動。

其中，有17顆使用在北捷連通道、4顆在北捷連通道燒毀的手推行李箱內，另外2顆丟擲在誠品南西店門前馬路上，還有進入誠品南西門口時的1顆未爆彈。

除此之外，今年11月起，張文又購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性的易燃物，並自製汽油彈。

專案小組研判，張文是使用「張峰嚴」化名購物，依據其長達1年半的準備時序及採購清單研判，他是經過縝密規劃與準備，預謀犯案動機至為明顯。

盧俊宏說，針對犯案刀具來源、金流、燒毀筆電鑑識和監視器畫面都持續偵辦、分析中，明天金融機構營業後也會積極聯繫追查，目前並未發現張文有和中國大陸人士聯繫。

有鑑於「1219事件」，盧俊宏表示，台北市政府針對今天「2025台北馬拉松」也啟動高規格維安，動員11個警分局及刑大、交大等共693名警力，以確保萬全，賽事全程無事故。

他說，台北市長蔣萬安與副市長林奕華也親自視察警方維安部署，強調此為1219事件後首場大型國際賽事，警方務必提高警戒，有任何突發狀況應即時處置。

此外，市警局未來針對路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，全面守護市民安全。（編輯：張銘坤）1141221