張文隨機攻擊案 台大醫父女檔急診魂救人 蔣萬安轉達感謝

台大醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔於張文隨機傷人案當晚，見現場湧現大量救護車，「急診魂」立刻被喚醒而投入協助。台北市長蔣萬安今天（21日）前往台大醫院，與顏瑞昇、顏均蓉父女會面，轉達事發當下受到這對父女救助的黃小姐謝意。

蔣萬安為無差別攻擊傷者向台大醫師傳謝意 台北捷運台北車站、中山站周邊發生無差別攻擊釀死 傷，市長蔣萬安（左）21日赴台大醫院，向醫師顏瑞 昇（中）、顏均蓉（右）父女檔轉達獲救治者的感 謝。 （台北市政府提供） 中央社記者楊淑閔傳真 114年12月21日

男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷。蔣萬安今天下午前往台大醫院與顏瑞昇、顏均蓉父女會面，轉達傷者謝意。

蔣萬安表示，他在探訪傷者時，黃小姐特別說，事發當下有醫師給予搶救、包紮、安撫情緒，讓她非常安心，醫師還在場協助檢傷分類，讓她非常感動，因而請市府代為向當時1男1女醫師表達感謝。

蔣萬安說，市府找到了顏瑞昇、顏均蓉父女就在台大醫院服務，顏瑞昇過去是台大醫院急診部主任，跟北市聯醫中興院區有很多密切的合作計畫，今天特地將黃小姐親筆寫的感謝卡片遞給2名醫師，並獻上花束。

顏瑞昇曾任台大醫院雲林分院急診醫學部主任，雖已退休，仍持續在台大醫院服務。他回憶，事發當天與女兒相約晚上7點在誠品南西店對面餐廳用餐，2人即將抵達餐廳時，突然發現對街湧現大量救護車。

他說，父女的「急診魂」立刻被喚醒，當時現場已有警消與醫護人員有條不紊設立救護站，並豎立指揮旗幟，他隨即帶著女兒前往，向現場指揮官表明是台大醫院的急診專科主治醫師，願意協助評估並處理後續送來的傷患。

顏瑞昇表示，對一般民眾而言，現場或許顯得相當震撼、甚至有些混亂，但對見慣此類狀況的急診醫師來說，這樣的場面並不陌生。

顏瑞昇另透過聲明表示，救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。

聲明提到，其實整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安；另外現場也同時有許多熱心民眾在幫忙，他和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。

顏瑞昇表示，身為醫師，由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。