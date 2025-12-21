張文隨機攻擊案 民眾湧入事發地獻鮮花卡片悼念死者
蔣萬安：余男英勇犧牲 將向中央申請入忠烈祠
27歲男子張文19日在北捷台北車站與中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，釀多人死傷，案發迄今仍有許多民眾到場送上鮮花、小卡悼念。台北市長蔣萬安今天表示，北市將對見義勇為犧牲的余先生頒發褒揚狀，並協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠，北捷也將選擇適合地點設立紀念碑。
台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，過程共造成3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後也墜樓不治。其中，見義勇為的57歲余姓男子當時在北車M7出口附近發現張文犯行，當場挺身制止因此身受重傷，最後送醫搶救不治。
余男友人昨天深夜也在社群平台Threads上發文表示，余男是15年來最知心的朋友，兩人一起學習、談論，常常聊到深夜，他身材不高，卻是個魅力十足、學識淵博且熱心助人者，也是家人眼中的好先生、好爸爸。
他說，余男每天來往桃園、台北之間，勤奮生活、正義熱血，為了讓傷害降到最小犧牲自己，對此感到非常不捨，其義行應該被宣揚和永傳，更值得入忠烈祠。
許多民眾感念余男奮不顧身，案發後迄今紛紛前往北車M7出口悼念處送上鮮花和小卡，有些人雙手合十默念祈福感謝，還有一名高中生在卡片上提到，自己經常在此通勤經過，「這條我們高中生每天必經的補習之路，因為您的勇氣與正義，而多了一縷溫柔的守護...，謝謝您留下的光……」。
另一處案發現場是誠品生活南西店，受事件影響停業一天，今天重新營業，店外人行道今天仍湧現許多民眾到場獻花、默禱，其中有張紙條看似為死者蕭男的姊姊所寫，內容提到「親愛的弟弟，敬善良又努力向上的你...我們全家都愛你，真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾」。
除此之外，包括台北捷運和誠品南西店外路口，今天都可見巡邏警方加強安全維護，也讓民眾安心。
蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後，接受媒體聯訪時表示，後續對傷亡者的補償機制有三個面向，包含犯保協會、保險理賠及相關撫恤。
蔣萬安指出，昨天捷運公司已確定保險理賠部分，會對第一時間見義勇為的余姓亡者理賠新台幣500萬元，今天再次確定根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，可給予600萬元撫恤金，後續市府也會就誠品南西保險理賠，以及犯罪被害者保護協會的補償，持續進行相關作業。
蔣萬安說，余先生見義勇為犧牲，以及北車星巴克門市店員警覺性高，事發時立即拉下鐵門保護客人安全，都受到大家關心，台北市政府會頒予余先生褒揚狀，另外會協助向中央申請褒揚令，希望余先生能夠入祀忠烈祠，北捷也會選擇在捷運站適合的地點設立紀念牌，藉此肯定、表達最高感佩。
蔣萬安表示，探視傷者時，當中有一名住在北市聯醫中興院區的民眾反映，第一時間獲得兩名醫師急救而逃過一劫，目前身體狀況持續恢復中，希望表達感謝，市府也有找到這兩名醫師，是台大醫院的顏姓父女檔醫師，蔣萬安下午將前往會面，轉達獲救治者的謝意。
