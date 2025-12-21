張文隨機攻擊案 網路不當留言2人遭新北警逮送辦

（中央社記者王鴻國新北21日電）27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，導致4人死亡，網路卻出現不當留言或貼文，新莊警逮1男大生及三峽警赴台中逮43歲男子，兩人都被依法送辦。

新北市政府警察局新莊分局今天發布新聞稿表示，警方於昨天上午接獲民眾報案，指稱在社群軟體 Instagram 限時動態中發現疑似不當貼文，內容為「中山砍人不揪」，恐引發社會不安。

新莊分局獲報後立即成立專案小組展開調查，經分析比對相關資料，短短不到1小時即確認貼文者為19歲彭姓男大生。彭男已自行下架該則限時動態，並於社群平台發文致歉。

警方表示，經通知並在家長陪同下，彭男昨天中午到案說明，詢後，警方依恐嚇公眾罪嫌函送新北地方檢察署偵辦。

三峽分局今天以訊息說明，社群平台 Threads（脆）昨天出現一則貼文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」等不實訊息，並刻意與張文隨機攻擊案連結，造成社會恐慌，引發不當觀感。

三峽分局表示，獲報後即成立專案小組展開蒐證調查。經蒐證完備並掌握涉嫌人居住所，隨即報請台中地方檢察署指揮偵辦，循線於台中市清水區一帶緝獲43歲張姓男子到案，全案依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。若民眾發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。（編輯：張銘坤）1141221