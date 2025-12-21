張文隨機攻擊案 警署：檢視人潮聚集處所多層次防護

（中央社記者黃麗芸台北21日電）27歲張文19日在台北隨機攻擊釀嚴重死傷。警政署今天表示，內政部長劉世芳與警政署長張榮興連日指示公共場所加強維安，透過形成多層次社會安全防護網絡，發揮即時應處效能。

內政部警政署下午發布新聞稿表示，19日晚間發生於台北市隨機襲擊事件，劉世芳與張榮興於事件發生後第一時間趕赴現場，指揮警力調度與現場處置作業。

同時，立即指示各警察機關對所轄航空、鐵路、公路、捷運等大眾交通運輸場站提高見警率，以及現場緊急應變處置等作為外，也通報各警察機關後續於轄區大型活動及人潮聚集場（處）所加強維安戒備，提升各項勤務作為。

警政署說明，為策進各警察機關於大眾運輸及人潮聚集處所警力運用，劉世芳及張榮興於20、21日分別與六都警察局長及16縣市警察局長召開視訊專案會議，逐一聽取各機關轄內近期大型活動及交通運輸系統警力配置情形。

此外，劉世芳與張榮興也要求各警察局勤務部署時，應結合轄內義警、義交、社區巡守隊等民力資源，以及各公共場域或活動主辦方所配置與聘僱保全人員，形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快的即時應處效能。

警政署表示，對於各轄區中（小）學校園安全，也依狀況規劃安全維護勤務。

維護社會治安與保障民眾安全，是警察機關責無旁貸任務，警政署表示，將持續以最高標準督促執行各項勤務作為，也呼籲民眾若發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，一起共同守護安全。（編輯：陳仁華）1141221