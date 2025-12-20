張文隨機攻擊案 賴清德下令：徹底調查動機

▲賴清德表示，他已經要求檢警調相關單位，一定要進行全面深入徹底的調查。（圖／攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成死傷。對此，總統賴清德今（20）日表示，他已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。

北捷發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，造成多人死傷。賴清德、行政院長卓榮泰上午依序前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問北市隨機襲擊事件傷者及家屬。

賴清德在前往台大醫院探視傷者會後，也發表簡短談話。賴清德表示，首先要針對昨晚這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患，同時他也要對在這事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩」。

賴清德提到，他已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。

賴清德強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生時，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

