張文隨機攻擊案4死11傷、兩人仍在加護！ 誠品內追捕張文影片曝光

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭發生隨機殺人事件，27歲兇嫌張文以類似孤狼隨機式在北車、南西商圈攻擊民眾，經員警追捕墜樓身亡，包含張文在內共4人死亡、11人受傷。警漏夜調查犯案動機。台北市警察局今（20）天召開記者會上午說明偵辦過程，並公布一段在誠品百貨內追捕張文的影片。





張文以類似孤狼隨機式持刀械及煙霧彈並選定下班時刻在大眾運輸系統及商圈犯案，在民眾及警方即刻圍捕下，張文墜樓不治，犯案時間僅約2小時左右，初步從警方調查跡象來看似乎已籌劃許久，案發後中央及地方立即動用大批警力及科技偵辦漏夜調查張文的犯案動機，釐清此起引發全國譁然的重大治安事件。

警方表示，張文昨天下午3點多先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5點初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注。張文之後戴防毒面具、黑色帽子、護目鏡、穿防彈背心並拉著放煙霧彈的輕量折疊收納車步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，57歲余姓男子發現試圖阻止遭刺傷，送醫不治。





張文在北車地下通道犯案後，從地下街徒步走至捷運中山站附近旅館拿取刀械、煙霧彈，進入飯店房間時間約30秒，之後跑到捷運中山站外丟擲煙霧彈，隨即持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨行凶，期間持刀砍傷多人，37歲蕭姓男子及王姓男子傷重不治身亡。





經派員警前往百貨公司圍捕張文，張文在昨晚6點50分從百貨公司內高處墜樓，經送醫搶救，院方在晚間7點42分宣告死亡。據衛福部統計，截至今天上午6點25分，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。警方掌握張文在桃園楊梅居住處，昨晚帶回張文父母至台北市派出所內做筆錄，2人離開時面對現場媒體詢問不發一語。





警方指出，張文是桃園人，曾當過保全，2021年曾參加空軍的志願役士兵，但在隔年因為酒駕被汰除，認定有軍事背景。涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝，已三年沒跟家人聯繫，而從去年年中到現在都是失業狀態。但租屋與租車都是用本人名義，警方仍在調查其金流的部分。





張文今年1月在台北市中正區租屋，地點鄰近警分局；但日前入住捷運中山站誠品百貨南西商圈附近旅館，經清查已入住3天。警方已搜索張文在租屋處、中山站附近入住旅館與桃園市住家，在租屋處發現製造汽油彈的相關材料，另訪談家屬了解張文交友與健康狀況。





警方調閱監視器發現，張文作案前也數度事先勘查包含中山區、台北車站以及誠品南西店等地，有時騎機車、有時騎Youbike，17日到19日之間均獨自1人在北車、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，並在犯前多次場勘，包含車站及誠品南西店等地，且五度變裝，跡證顯示，目前由張文1人涉案，排除共犯。





關於外界質疑誠品南西店發生攻擊事件後，最近的派出所相距僅幾百公尺，但沒有馬上到場。警方回應，獲報一分鐘員警就到場，警方到頂樓查看時，地上有他脫掉的裝備與衣服，但沒發現人，再往下看，發現張文已經墜樓。警方並公布一段在誠品百貨內追捕張文的影片，員警由保全人員帶領，奔跑前往張文所在的樓層，途中遇到被張文砍殺的被害民眾。

