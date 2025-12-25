張文隨機攻擊網路湧「模仿恐嚇潮」 刑事局3天抓8人、2人已羈押

刑事局針對北市隨機襲擊事件後出現的模仿恐嚇言論啟動全國網巡，3天內查獲8名犯嫌到案，其中2人遭裁定羈押。資料照

台北市近日發生隨機襲擊事件，引發社會高度關注，警方發現部分網路社群、匿名論壇隨即出現模仿犯罪的恐嚇與煽動暴力言論。刑事警察局為防止不安情緒擴散，已啟動全國性網路巡查專案，短短3天內清查71則相關訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2人已遭法院裁定羈押。

刑事局指出，社群平台與匿名論壇並非「查不到的灰色地帶」，相關貼文、留言即使事後刪除，仍會留下數位足跡。無論是玩笑、跟風或試探心態發布恐嚇、暴力或不實訊息，都可能引發社會不安、排擠警政與救災資源，並觸犯刑責或行政罰。

廣告 廣告

為防堵網路「模仿效應」擴散，刑事局已統籌全國警察機關啟動專案網路巡查，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或散布假訊息的內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」作為，並與檢察機關密切合作。

警方透露，截至12月24日中午12點為止，短短3天內，全國已掌握71則相關網路言論，並查獲8名犯嫌到案，其中2人已遭法院裁定羈押，另有1人於開庭時當場遭檢方聲押，展現檢警聯手防堵模仿言論、維護社會安寧的決心。

刑事局也呼籲民眾，切勿轉傳、附和任何恐嚇或暴力內容，以免助長不安效應；若發現疑似危害公共安全的貼文或訊息，請保留截圖、連結、帳號與發文時間等資訊，立即撥打110或向警方報案。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／蕭姓騎士遭張文割喉補償僅180萬 UG老闆低調捐100萬「指定給他」

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

「幼兒園亂殺也沒錯」北市富二代連發9文稱張文是勇者！士檢火速起訴求重刑