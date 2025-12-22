張文隨機攻擊遭政治操作 民眾黨青年部批：別拿悲劇做人血饅頭

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對北市近日發生的隨機攻擊事件引發社會高度關注，部分言論將案件與政黨政治強行惡意連結，引發爭議。台灣民眾黨青年部主任劉昱鴻今（22）日發表聲明指出，這起事件本質上是令人痛心的悲劇，「我們絕不接受這種毫無證據、充滿惡意的指控」，呼籲社會回到理性討論與制度檢討，勿藉機操作仇恨與政治攻防，加深社會對立。

劉昱鴻表示，「有人趁機操作輿論，有人卻急著吃下人血饅頭，扯上政黨攻防，硬要指向民眾黨。」（圖／翻攝畫面）

劉昱鴻表示，北市隨機攻擊屬於典型「孤狼式」隨機襲擊，社會此刻最需要的是安撫傷痛、檢視公共安全與相關制度，「卻有人趁機操作輿論，有人卻急著吃下人血饅頭，扯上政黨攻防，硬要指向民眾黨，這樣無良卑劣的行徑令人不齒。」

廣告 廣告

他進一步指出，若真要檢視台灣近年來的「政治極化」、「仇恨動員」與「社會撕裂」，外界不妨回顧是誰不斷加劇對立、推升仇恨。他質疑，究竟「是哪些人不斷為對手扣上『中共同路人』的帽子，帶頭在同胞之中找敵人？」、「是哪些人發起『大罷免』，把不同意見者視為必須清除的對象？」以及「又是哪些人因為政策理念不合就幫政治對手擺設『靈堂』？」

劉昱鴻也點名，部分長期附隨特定政治陣營運作的網路側翼，透過輿論操作，「製造多少仇恨，消耗多少社會信任，台灣社會自有公斷。」

最後，劉昱鴻重申，民眾黨始終主張「民主社會需要的是尊重不同聲音與意見，而不該用情緒與仇恨煽動群眾。」他表示，「我們絕不接受這種毫無證據、充滿惡意的指控」，並呼籲在悲劇發生之後，社會應選擇修補與療癒，而非繼續撕裂彼此、製造新的對立。

更多FTNN新聞網報導

張文隨機砍人案4死！AIT發文哀悼「與台灣人民站在一起」 歐洲經貿辦事處也沉痛發聲

37歲蕭男騎車下班遭砍身亡 卓榮泰慰問家屬：他們想了解年輕人為何鑄下大錯

賴清德稱未來以「北市隨機攻擊案」為鑑 在人流眾多場所「加強部署警力」

