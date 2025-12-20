張文隨機攻擊釀4死嚴防模仿效應 全台聖誕、跨年活動升高維安警戒

27歲男子張文昨天（19日）在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機攻擊傷人，最終導致連同張文本人4人死亡、11人輕重傷，仍有2人在加護病房急救，也為全台各地迎接聖誕、跨年等節慶活動，蒙上一層陰影。全台各縣市為嚴防模仿效應，今天立即提高社會治安警戒層級，強化維安部署，確保民眾安全。

台北市19日晚間發生隨機傷人案釀死傷，台北小巨蛋 20日晚間有樂團宇宙人演唱會，吸引大批粉絲朝聖，台北市警察局松山分局派遣警力到小巨單周邊加強戒備、維護治安。（中央社）

台北市長蔣萬安今天說，針對人潮密集處全面提升戒備，增加警力且要全副武裝，並在周末、夜間等時段加強臨檢，同時在捷運站實施針對無差別攻擊事件演練；接下來大型活動將設安檢門或爆破物偵測措施，跨年晚會也會增派霹靂小組，並向中央申請保安警力，配置防爆車、偵爆犬、車阻，加強維安。台北市警察局也同時宣布提升維安，每日有逾千警力穩定治安秩序。

新北市長侯友宜今天下午進駐新北歡樂聖誕城指揮所瞭解維安部署情形，並透過新聞稿表示，將與中央緊密合作，強化巡邏密度與防護能量，確保民眾安心參與活動，市府針對公共場所與大型活動加強巡查與戒備。

台北捷運台北車站與中山站外19日晚間發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案。高雄「2025聖誕生活節」周末登 場，警方在沿線捷運增派人力巡邏。 （圖／高市新興警分局提供）

高雄市政府警察局新興分局說明，「2025聖誕生活節」於周末在中央公園及玉竹商圈登場，除在高雄捷運中央公園站、美麗島站等重點轉乘與活動人潮較多出入口增派警力，更落實高密度巡邏與場站聯防機制，針對可疑人士主動辨識並即時排除，建構立體防護網，確保市民搭乘捷運往返會場時享有安全保障。

基隆市政府表示，今晚在國門廣場舉辦「潮聲回港」年終演唱會，以最高規格維安部署，警方增設行動派出所，動員逾百名警力維安，讓市民安心參與、平安返家。

台中市警察局為防範北捷隨機襲擊案引發模仿效 應，20日升級維安等級，針對捷運綠線及台中市70多處人潮熱點強化勤務作為。 （圖／警方提供）

台中市政府表示，已依活動性質與規模，事前完成風險評估，並召開跨局處緊急應變會議。聖誕節活動與2026台中市跨年晚會，建置即時通報系統。活動現場安全管理，已完備防踩踏3階段應變機制，警察局近期啟動加強維安作為，提升活動場域巡邏密度與見警率，強化嚇阻效果。

新竹市警察局指出，已加強人潮聚集場所及重要交通節點巡邏，強化勤務應變與通報機制，目前各地秩序良好。此外，將升級警員裝備，如防割手套、辣椒水強化防護，並於車站周邊及各大百貨設置攔檢點重點盤查，另在台鐵車站、轉運站及鄰近高鐵與鐵警建立專線聯防。

2025彰化歲末演唱會20日晚間在彰化縣立體育場登 場，有鑑於台北19日晚間發生隨機傷人事件，彰化縣警察局全面提升維安部署，在出入口增派警力戒備。 （圖／警方提供）

2025彰化歲末演唱會今晚於彰化縣立體育場登場，彰化縣警察局表示，加派快打部隊，強化聯防機制，出動包括警力、民力、工作人員等近百人力戒護，並設立指揮所，如遇突發狀況可立即通報，緊急應變，舞台兩側及場區皆有機動巡邏，提高見警率；外圍交通疏導及車輛管制部分安排預備人力協助攔阻。

嘉義市舉辦國際管樂節、迎接2026跨年晚會等大型活動，市警局已提升安全維護層級，落實強化安維部署；另針對台鐵嘉義車站、嘉北車站及嘉義市交通轉運中心等交通樞紐，實施高密度巡邏及守望勤務，全面提高見警率。

2026台南好young搖滾耶誕演唱會20日晚間將在永華 市政中心西側廣場登場，由於台北市19日晚間才發生預謀隨機傷人案，台南市長黃偉哲特別指示全面加強 維安。（圖／台南市政府提供）

台南好young搖滾聖誕演唱會今晚在永華市政中心西側廣場舉行，230名警力及46名民力戒備。台南市政府警察局第四分局表示，除成立前進指揮所、啟動主辦單位聯防機制外，更投入特殊任務警力編組（霹靂小組），新增快速打擊部隊，並派遣偵爆犬入場巡檢，確保演唱會在最嚴密防護下順利舉行。