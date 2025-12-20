張文隨機攻擊釀4死多傷 父母做完筆錄離開不發一語
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查，今晨做完筆錄離去時不發一語。
張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，昨天晚上案發後，桃園警方派員到張家外戒備，北市警方也帶走張文父母北上詢問，今天凌晨近1時才搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，由警方持搜索票進屋蒐證。
警方在搜索後向媒體表示，張文已經很久沒回家，只能就現有物品進行搜索，並帶回張文使用過的手機、電腦等，張文的父母也再度由警方陪同北上，將協助進一步調查，以釐清案情。張文父母至台北市派出所內做筆錄，2人離開時面對現場媒體詢問不發一語。據了解，張文已許久未與家人聯繫。
警方查出，帶防毒面具、黑色帽子、護目鏡、穿防彈背心的張文，昨天下午拉著放煙霧彈的輕量折疊收納車前往台北車站M7出口附近地下通道丟擲煙霧彈，57歲余姓男子發現試圖阻止遭刺傷，送醫不治。
警方發現目前無業、曾任職保全的張文今年1月在中正區租屋，且因涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝，犯案前2天就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。
警方查出，張文昨天下午3時許先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車地下通道犯案。
張文在昨天下午5時許步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司，期間持刀砍傷多人，37歲蕭姓男子及王姓男子傷重不治身亡。
警方說，經派員警前往百貨公司圍捕張文，張文在昨晚6時50分從百貨公司內高處墜樓，經送醫搶救，院方在晚間7時42分宣告死亡。據衛福部統計，截至今天上午6時25分，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。
張文以類似孤狼隨機式持刀械及煙霧彈並選定下班時刻在大眾運輸系統及商圈犯案，在民眾及警方即刻圍捕下，張文墜樓不治，犯案時間僅約2小時左右，初步從警方調查跡象來看似乎已籌畫許久，案發後中央及地方立即動用大批警力及科技偵辦漏夜調查張文的犯案動機，釐清此起引發全國譁然的重大治安事件。
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我） ※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線 ※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網 ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 ※ 男性關懷專線：0800-013-999 ※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
北捷傷人案 犯嫌張文老家 (圖)
27歲男子張文19日在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治，他的老家在桃園楊梅，桃園警方在案發後到場戒備。中央社 ・ 2 小時前 ・ 5
張文隨機殺人案4死 現場「遺落筆記本」恐成破案關鍵
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北車、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡，全案共造成4死，行凶動機成謎團。警方透露，張文在犯案時不慎遺落筆記本，目前已送往鑑識。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
警搜索北捷兇嫌張文桃園老家 查扣舊手機、電腦：可能與成長背景有關
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導27歲男子張文昨（19）日在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀傷人，還闖入百貨，最後墜樓身亡，而案發之後，張的父母...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
張文北車、中山站隨機攻擊釀4死 北市警局10:20記者會說明
北捷台北車站、中山站周邊昨晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治，檢警漏夜調查犯案動機。台北市長蔣萬安今天（20日）上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程，北市警局局長李西河也將於上午10時20分說明偵辦過程。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 94
張文父母現身！發聲：長達2年多未聯繫 哥哥也不知近況
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀砍人，還闖入誠品南西店，最後墜樓身亡，而案發之後，張的父...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
張文丟煙霧彈、砍人釀4死9傷 黑熊學授「逃躲打」原則：應隨身帶2物
黑熊學院發文表示，台北車站與中山站發生傷人事件，因週末人潮眾多，請大家務必提高警覺，也建議民眾平常的EDC （Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品）可以常備「哨子」及「防身噴霧」。黑熊學院說明，遇到類似事件時，應確保自己與攻擊者距離越遠越好，但如果行有餘力，「...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 103
北車、中山站隨機攻擊案！張文父母：兩年多沒聯絡了
台北市於今（19）日下午驚傳無差別攻擊事件，27歲的通緝犯張文攜帶煙霧彈，先後在台北車站和中山站丟擲，並持刀砍人。事件最終造成4人死亡、5人受傷的悲劇。張文父母晚間也由警方從桃園楊梅接往台北協助調查，據了解，張文幼時乖巧聽話，但長大後與家人鮮少聯繫。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
隨機砍人兇嫌張文在北捷丟煙霧彈 軍事專家疑惑：這是軍事用途，他怎會拿得到？
今（19）日傍晚約5時，捷運台北車站與中山站接連發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文先投擲煙霧彈與汽油彈，隨後持刀隨機傷人，最後畏罪墜樓身亡，事件共造成3死、5傷、1命危。對此，軍事專家陳國銘指出，煙霧彈通常用於軍方與警方，其販售紀錄必須十分明確，因此他對嫌犯如何取得這類裝備表示不解。據了解，張文在今日傍晚5時24分左右開始行兇，他拖著行李箱、戴著防毒面具，先在......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 12
張文父母凌晨做完筆錄沈默進家門 大批警力入內搜索找跡證
據了解，張文平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈，先後共砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死5傷悲劇。張文與父母則斷聯多時，張家父母19日晚間7時許先是被載到北市中山警分局中...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 10
北車恐攻奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空
台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 264
北捷隨機殺人釀4死悲劇！讓全店夥伴好好休息…誠品南西店休館1天
桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終跑到誠品生活南西店墜樓身亡，引起社會譁然。關於這起駭人攻擊事件，今天（20日）凌晨，誠品發出聲明，幽暗的時刻，一起感受到勇氣與愛的力量，將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 41
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
北車無差別攻擊事件 有冷漠也有出手救人
北市昨發生無差別攻擊事件，過程中有人尖叫狂奔逃命，卻也有人淡定以對，他在北車扔煙霧彈長達廿七分鐘都無人報警，警方獲報趕抵...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 139
張文北車、中山站隨機攻擊釀4死11傷 2人仍在加護病房
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 46
恐怖巧合！ 隨機攻擊點「撞上漫畫劇情」 作者：幾乎一樣
台北市 / 綜合報導 台北市發生恐怖攻擊事件，嫌犯在北捷北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。事件曝光後，知名作家梁紹先，在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，和他他過去創作的漫畫燃燒的西太平洋當中，爆炸場景的位置，幾乎一模一樣，他分析M7至M3之間的B1區域，人潮相對較少，具備隱蔽性，短時間內就能移動到北車人潮最密集的區域發動攻擊。這也是當初漫畫在這個地點安排爆炸情節的原因。相關發文曝光後，引發網友熱烈討論，直呼毛骨悚然。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
誠品書店外等女兒突遭重擊 婦人：背痛流血才知被刺
妨害兵役通緝犯張文19日傍晚在台北火車站、北捷中山站丟擲煙霧彈，還在中山站持刀攻擊乘客、路人，釀4死6傷。遭張文砍傷婦人驚魂未定表示，她當時在誠品書店外等女兒，突遭張文從她背後重擊，後來才發現背部流血，原來遭張文從背部捅了1刀。另有目擊者拍下張文手持利刃，蹲在斑馬線上，從背包內拿出煙霧彈，朝人、車丟自由時報 ・ 5 小時前 ・ 35
致命1刀刺穿心肺！57歲保全肉身擋刀彈送命 妻淚：他平時就富正義感
北捷隨機殺人造成四人死亡，包含涉案犯嫌27歲張文。19日北捷台北車站事發第一時間，保全余姓男子以及捷運局員工劉姓男子以肉身擋刀彈，其中，57歲余男遭一刀穿刺心臟和肺臟，傷重不治。台北市長蔣萬安探望家屬時，余妻提到先生平時就是一位仗義執言、富有正義感的人。如今，卻不幸遇難，令人心痛。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 64
謝謝他們！張文隨機砍人 北車星巴克降鐵門、誠品南西店員機警守護
昨（9/19）晚間，台北市發生隨機攻擊事件，造成至少4人死亡。嫌犯張文（27歲）先是在台北車站M7出口投擲煙霧彈並持刀傷人，隨後轉往中山站商圈進行無差別攻擊，接著闖入誠品南西店，最後從誠品頂樓墜落身亡。不少網友發文回顧事發當下，心有餘悸的同時，也紛紛大讚北車、誠品南西店不少店員、櫃姐反應十分迅速，指揮顧客疏散或幫忙躲藏。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
