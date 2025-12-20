張文隨機攻擊釀4死多傷 警方公布犯案時間序
警搜索張文桃園老家帶回電腦、手機 父母做完筆錄離開不發一語
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查，今晨做完筆錄離去時不發一語。
張文老家在桃園市楊梅區一處封閉型社區，昨天晚上案發後，桃園警方派員到張家外戒備，北市警方也帶走張文父母北上詢問，今天凌晨近1時才搭偵防車回到桃園，張文父母在警方陪同下進入社區，由警方持搜索票進屋蒐證。
警方在搜索後向媒體表示，張文已經很久沒回家，只能就現有物品進行搜索，並帶回張文使用過的手機、電腦等，張文的父母也再度由警方陪同北上，將協助進一步調查，以釐清案情。張文父母至台北市派出所內做筆錄，2人離開時面對現場媒體詢問不發一語。據了解，張文已許久未與家人聯繫。
警方查出，帶防毒面具、黑色帽子、護目鏡、穿防彈背心的張文，昨天下午拉著放煙霧彈的輕量折疊收納車前往台北車站M7出口附近地下通道丟擲煙霧彈，57歲余姓男子發現試圖阻止遭刺傷，送醫不治。
警方發現目前無業、曾任職保全的張文今年1月在中正區租屋，且因涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝，犯案前2天就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。
警方查出，張文昨天下午3時許先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車地下通道犯案。
張文在昨天下午5時許步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司，期間持刀砍傷多人，37歲蕭姓男子及王姓男子傷重不治身亡。
警方說，經派員警前往百貨公司圍捕張文，張文在昨晚6時50分從百貨公司內高處墜樓，經送醫搶救，院方在晚間7時42分宣告死亡。據衛福部統計，截至今天上午6時25分，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。
張文以類似孤狼隨機式持刀械及煙霧彈並選定下班時刻在大眾運輸系統及商圈犯案，在民眾及警方即刻圍捕下，張文墜樓不治，犯案時間僅約2小時左右，初步從警方調查跡象來看似乎已籌畫許久，案發後中央及地方立即動用大批警力及科技偵辦漏夜調查張文的犯案動機，釐清此起引發全國譁然的重大治安事件。
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我） ※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線 ※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網 ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 ※ 男性關懷專線：0800-013-999 ※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
