張文隨機攻擊釀4死 中山站耶誕燈飾熄燈3天致哀

張文隨機攻擊案發生隔天，民眾到捷運中山站1號出口獻花，周邊有警力戒備。李政龍攝



台北市昨（12/19）日發生重大隨機傷人事件，27歲男子張文先後在台北車站及中山商圈周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，最終墜樓身亡，事件共造成4人死亡、11人受傷，引發社會震盪。

台北捷運公司今（12/20）日表示，為表達對生命的尊重與追思，位於中山地區的心中山至雙連線形公園燈飾，以及中山站4號出口廣場的夢幻耶誕樹，自即日起至12月22日熄燈3天，以示哀悼。

事件發生後，誠品南西店外人行道，今上午已有民眾自發獻上花束悼念死者；台北車站M7出口處，也陸續出現花束與卡片，向在第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯卻不幸傷重不治的57歲余姓男子致敬，其見義勇為精神令各界動容。

此外，台北市政府表示，市長蔣萬安今中午出席警政署會議後，隨即前往中山站、中山地下街及雙連站視察捷運系統維安警力部署情形，逐一檢視巡守警員是否配備手槍、警棍、辣椒水與秘錄器等安全裝備，並提醒員警提高警覺，在守護市民安全的同時，也務必確保自身安全。

蔣萬安也指示警察局，即日起全面加強捷運站及人潮密集場所的警力部署與巡查密度，提高見警率，除預防類似事件再次發生，也盼能穩定民心，讓市民重拾安全感。

