張文隨機攻擊釀4死！心理師提醒：只是看畫面也可能心理創傷 教你這樣安定情緒

人潮最密集的下班時刻，台北市傳出駭人事件。北車周邊發生煙霧彈攻擊、中山站誠品南西商圈爆發無差別殺人案，短短數小時內造成4人死亡、11人受傷，社會各界高度關注。從事發當下、後續追蹤報導，經過災難資訊洗禮，除了傷者、傷亡者的家屬、參與救援的人員及醫護人員，就連觀看畫面的民眾，都可能開始出現不安、失眠、作惡夢、焦慮等心理創傷反應。

親身經歷過或目睹過事故 情緒壓力莫輕忽

衛生福利部南投醫院張瑋哲心理師表示，親身經歷過或目睹過事故的民眾，可能會因為此事件而陷入過去相似的不好回憶中，進而產生一些情緒壓力，例如可能擔憂再次發生其他意外、認為出門不安全、整日處在緊繃狀態，整日焦慮不安。

面對不安心情 牢記5字訣

張瑋哲建議，可以善用災難心理學的「安、靜、能、繫、望」五字訣，來面對不安的心情：

1、「安」：維持身心安全，避免出入風險環境、減少接觸令人不安的報導與影片。

2、「靜」：保持內心平靜、穩定，常見的伸展、喝熱飲、或習慣的舒壓、放鬆活動。

3、「能」：建立自我效能，平常該做什麼就做什麼，工作、家庭照常過，找回生活主控感。

4、「繫」：與同事、親友聯繫，感受彼此互相支持、身邊有人照應。但暫且不宜反覆詳細的再討論新聞報導或相關事件細節，減少促發更多不安。

5、「望」：關注正面消息、提升希望感受，體會災難中人間溫情、復原工程進展、越來越好。

接受專業諮詢 調解負面情緒

張瑋哲提醒，無常事件不期而至，每個人都是影響力中心，在災難事件中先將自己安定下來，陪著周邊的親友同事們也練習平復情緒，漸漸地整個社會就不再充斥恐慌。若仍持續出現強烈的負面情緒，且進一步影響到日常生活時，可尋求專業管道協助，接受心理諮商。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

