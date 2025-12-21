張文隨機攻擊釀4死11傷 藍青年提仿效日本：大眾運輸設防護器具

27歲男子張文在19日使用汽油彈、煙霧彈並持長刀先後在台北捷運台北車站及中山商圈連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷悲劇。對此，有意參選台北市港湖區議員的國民黨前青年部陳冠安主張，台灣可以效法日本，大眾運輸增設緊急防護器具，補足警力抵達前關鍵空窗期，提升民眾自保能力。

男子張文先後在台北捷運台北車站及中山商圈連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷悲劇。（資料照／中天新聞）

陳冠安在臉書發文表示，根據媒體最新資訊，這次兇嫌張男的「作案計畫書」，初步證實他正是想仿效當年鄭捷的模仿犯。從2014年鄭捷事件至今，已出現3起捷運重大隨機殺人事件。次數不多，但危害卻相當重大，畫面怵目驚心，也讓善良民眾擔憂受怕。因此，自己的競選文宣「重治安護善良」政見，就主張大眾運輸應設置緊急防護器具，減少隨機傷人危害。

陳冠安提到，目前警方已加強巡邏和嚇阻，避免有模仿犯再度出現。但畢竟警力有限，這僅能發揮短期效果。考量捷運警察人數僅約220人左右，然而雙北捷運維安勤務卻多達117站、總里程更高達131公里。因此當捷運發生治安事故，雖然捷運警察都以最快速方式抵達現場，也符合10分內的SOP目標值，但從113年1至8月的案件受理統計來看，員警接受派遣至到達現場的時間，平均為9分40秒。對殺意果決的隨機殺人犯來說，9分40秒已然可以造成無數家庭的慘痛。

國民黨前青年部陳冠安。（資料照／中天新聞）

陳冠安認為，當然提高警力、增加巡邏，或是運用科技手段，比如細胞簡訊，都能強化緊急事態的應對。但以過去幾次隨機殺人事件的經過來看，危害第一時間，要減少傷亡擴大，如何提高民眾自保能力，就十足關鍵。比如鄭捷事件裡，民眾運用雨傘組成防禦圈，就有效限制其殺傷範圍和效果。

陳冠安直言，遇到隨機殺人犯，盡速逃跑、遠離，應當是一般民眾首選。但若是被困在封閉空間、警力難以第一時間支援的話，個人建議政府應當思考，不只在捷運，包括其他大眾運輸工具，都設置緊急防護器具。

陳冠安舉例，比如防砍傘、叉護杖等無殺傷能力但能限制傷害範圍的器具，都可考慮比照公車的破窗擊破器，放置在每一個車廂，提升民眾的自保能力，以降低危害結果。像是日本等有發生過隨機殺人事件或恐怖攻擊的國家，站務人員即配置叉護杖，已備不時之需。

陳冠安主張可以仿效日本大眾運輸增設緊急防護器具。（圖／陳冠安臉書）

最後陳冠安強調，除了提高警力外，如何強化民眾的防範意識和自保能力，雙管齊下，才是未來減少這種防不勝防隨機殺人事件傷害結果的關鍵。同時也感謝所有警消醫護人員的辛勞，盼憾事不要再發生，願台灣平安。

