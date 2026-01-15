張文隨機攻擊釀4死12傷 檢偵結：因死亡、不起訴

北檢偵查終結，因張文的身亡，依法不起訴。（圖／東森新聞）





發生在去年的「1219張文隨機殺人案」，造成4死12傷。北檢偵查終結，因張文的身亡，依法不起訴。檢警認定，張文是畏罪輕生。除了從現場跡證，以及張文相驗的結果研判之外，也因為張文墜樓前摘下了「500度的近視眼鏡」，排除他還有下一步計畫。金流方面，查出張文在兩年前失業後，就刻意領出全部存款96萬、籌備犯案，排除有其他金流以及共犯。

靠在欄杆觀察北車捷運站人流，這是11月17號，張文犯案前場勘的最新畫面。他拿出平板拍攝，註記丟擲點位，就是這個。解鎖平板的關鍵手勢，成為檢警破案的重大突破口。

北市刑大大隊長盧俊宏：「密碼從他的手勢，從他的手勢破解密碼，也從這台平板內，發現重要的雲端文件。」

雲端中，犯罪計畫書，張文共檢修61次。攻擊計畫原檔曝光，條列犯案當天最晚下午3點45分，就要離開飯店，在北車丟煙霧彈。殺人之後，還回千慧旅館，看「自己的新聞」。

原本A、B兩計畫，相隔半小時。看完新聞之後，決定按原計畫，6點10分就前往中山攻擊。張文原本要在耶誕節犯案，但關注氣象預報發現當天下雨，人潮會少，因此提前在19號犯案。

北市刑大大隊長盧俊宏：「現在行走的我們是模擬張文，這個對象這個是李姓的被害人。」

全台首例，以3D雷射掃描儀重建的影像，也隨著偵結公布。

檢警並藉此量測，誠品南西頂樓至墜落處距離有22公尺。相關跡證加上張文在誠品南西頂樓不只卸下全身裝備，也摘下500度的近視眼鏡，認定他是畏罪輕生。

北檢襄閱高一書：「本案犯罪事實共分4個部分，然因被告已經死亡，依法為不起訴之處分。」

從燒毀的電腦中，檢警也發現張文從兩年前就策畫犯案。從保全工作離職不久，突然領出帳戶內96萬存款，裡頭包含阿嬤的手尾錢20萬，並創建「金錢規劃」檔案。

失業844天，靠這筆存款還有媽媽的金援過活，每天平均花445元。普發1萬拿來儲值線上遊戲，排除其他金流，也排除共犯。

