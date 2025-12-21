張文隨機攻擊釀4死15傷 王婉諭:台灣的幸運 也是我們的脆弱

捷運台北車站M7出口民眾獻花願逝者安息。 圖/取自蔣萬安臉書粉專

[Newtalk新聞] 捷運台北車站與中山商圈週五（19日）晚間發生隨機攻擊及丟擲煙霧彈事件，根據衛生福利部統計，截至20日，事件已造成包含兇嫌在內4人死亡、15人受傷送醫。案發後，網路湧現大量質疑與指責聲浪，對此，代力量黨主席王婉諭在臉書發文反思指出，台灣社會長期累積的安全感，反而讓人們在突如其來的暴力面前難以及時反應，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱」。

王婉諭表示，在鋪天蓋地的負面訊息中，仍可看見「人性的光」，包括案發當下北車星巴克店員第一時間拉下鐵門保護顧客；誠品南西的服飾店員在極度恐懼中，仍將逃命民眾拉進倉庫避難；一名日本記者更在目睹機車騎士倒地後，毫不猶豫上前進行急救止血。她強調，這些溫柔且勇敢的行動，真實存在於混亂之中。

廣告 廣告

然而，光的背後仍是巨大的悲傷。遭急救的機車騎士最終仍宣告不治；另一名57歲余姓男子，在台北車站試圖阻止兇嫌、避免更大傷亡時，不幸犧牲生命。

至於外界質疑當下「為何沒有人反應」，王婉諭直言，這並非冷漠，而是人類面對突發、極端暴力時的本能反應。她指出，多數人從小到大的生命經驗，都建立在「台灣很安全」的信念上，當危險毫無預警地出現，加上鮮血與混亂的場景，身體僵住、無法立刻行動，其實相當常見，也可以被理解。

她也呼籲社會停止傳播陰謀論，警方已證實，這起案件屬於單獨、預謀的孤狼式犯案，並非組織或恐怖攻擊。王婉諭坦言，理解大眾在重大突發事件後的焦慮與不安，但此刻更不應擴散恐懼，因為台灣社會已經承受不起更多的分化與猜忌。

王婉諭的貼文也引發大量網友共鳴，不少人留言表達支持與感謝。有網友寫道：「佩服妳曾是受害者的母親，仍能以如此的智慧與勇氣，呼籲社會理性看待事件，台灣需要更多像妳這樣的人。」也有人感性表示：「我們不能獨善其身，至少可以友善地對待身邊的人」。

另有網友指出：「逃跑本該無罪，願意挺身而出的人都值得感謝。」也有人留言感謝她的溫柔與堅定：「您很勇敢、也很溫暖。即使事件再次撕裂您心中難以癒合的傷口，仍選擇安慰大家，真的令人敬佩」。

談到一般人能做什麼，王婉諭認為，或許最重要的，是盡可能維持正常生活，好好吃飯、好好睡覺，不要讓恐懼改變日常。她提醒，若遇到危險，第一時間應以保護自己為優先、迅速逃離現場；平時也可準備簡易防身工具，並學習急救與防災知識，在確保自身安全的前提下，成為願意伸手的人。

最後，她呼籲媒體與社群使用者保持克制，避免過度播放案發畫面、反覆渲染恐慌情緒。她強調，即使經歷重大創傷，仍相信台灣社會的溫暖與互助精神，「恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們；我們不能讓兇手，奪走對這座島嶼的信任。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

張文殺人就是他很邪惡而已！呂秋遠籲勿指涉特定族群或黨派支持者

北捷隨機傷人震驚全國 衛福部啟動心理支持 每人可免費諮商3次