張文隨機攻擊 北市警強化小巨蛋活動維安 編排持長槍警力加強巡守

27歲男子張文19日在北捷台北車站、中山站周邊接連犯下投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成包含嫌犯張文等共4人死亡、11人受傷。台北市警察局松山分局今天表示，為確保大型活動期間民眾人身安全，特別針對台北小巨蛋演唱會等大型活動，規畫部署警力、加強巡邏等多層次安全防護機制，在場館外、捷運站出入口等處編排持長槍、戴肩燈的巡守警力，提升見警率與突發狀況處置效率。

延伸閱讀：張文台北車站中山站隨機砍人 警方最新偵辦進度

台北市警察局松山分局21日表示，27歲張文19日隨機攻擊案震驚各界。為確保大型活動期間民眾安全，特別針對台北小巨蛋活動規劃多層次安全防護機制，編排持長槍、戴肩燈的巡守警力。（圖／台北市警察局松山分局提供）

廣告 廣告

張文因涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被檢方發布通緝，張文19日犯下震驚全國的重大治安事件，在台北捷運台北車站、中山站周邊接連投擲煙霧彈和持刀隨機傷人，共造成包括張文等4人死亡、11人受傷。

有鑒於這起隨機攻擊事件，松山分局今天發布新聞稿表示，為強化公共場所安全防護，確保大型活動期間民眾的人身安全，已特別針對台北小巨蛋演唱會活動，全面加強周邊人潮安全維護勤務，提升見警率與即時應變能力。

松山分局指出，小巨蛋演唱會常吸引大量歌迷進場，活動前後捷運站、場館周邊道路及商圈人潮密集，為防範突發治安事件，已規畫事前縝密專案部署警力，演唱會期間也加派警力進駐重要節點，強化巡邏與定點守望。

同時，這次勤務特別編排持長槍、配戴肩燈的巡守警力，在小巨蛋場館外、捷運台北小巨蛋站出入口、周邊重要路口與人潮聚集處執行高強度巡邏，藉由明顯裝備展現警方維護治安決心，發揮嚇阻效果，讓民眾安心參與活動。

松山分局說，結合制服警力及機動巡邏警網，形成多層次安全防護機制，針對可疑人、事、物加強辨識與盤查，並與場館保全、主辦單位及台北捷運公司保持密切聯繫，確保通報管道暢通，提升突發狀況處置效率。

松山分局強調，除了維護治安外，也將兼顧交通疏導與散場秩序，在演唱會結束時段加強引導民眾安全返家。

松山分局呼籲，民眾若發現可疑情事，請立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將迅速到場處理；松山分局持續秉持「預防為先、主動出擊」原則，全力守護市民安全，營造安心、有序的活動環境，讓民眾能安心迎接即將到來的耶誕佳節。