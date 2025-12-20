張文隨機攻擊「1傷者染愛滋」 衛福部示警：民眾留意血液噴濺觸及傷口黏膜

張姓逃兵在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場，地上留有大片血跡。路透社



妨害兵役通緝犯張文昨在台北市中山區發動隨機攻擊，造成4死11傷，衛福部長石崇良今（12/20）表示，根據掌握，其中一名遭襲擊受傷的民眾是已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，由於其他民眾可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響的民眾。

疾管署及台北市衛生局說明，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

另外，針對目前住院傷患，北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

疾管署也提到，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請民眾不須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者，以免增加心理調適壓力。

