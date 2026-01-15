張文隨機殺人不起訴 北檢：孤狼式犯案無共犯或組織涉入

1219專案張文被告偵察說明，臺灣臺北地方檢察署主任檢察官 曾揚嶺。李政龍攝



去年12月19日發生在北車及中山商圈的張文隨機殺人案，台北地檢署在偵辦28天後於今(1/15)日全案偵結，認定張文涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、《刑法》公共危險、殺人、殺人未遂及預備殺人等罪，由於被告已死亡，處分不起訴。檢察官也調查發現張文為孤狼式的犯案，全案並無共犯或組織涉入。

資金來源與支出均為個人行為

檢警查明，張文自民國109年起，其資金來源主要來自母親給予的生活費及自身過去的薪資所得，總計約198萬餘元。案發前，張文可動用資金約96萬餘元。調查顯示，其主要支出包括購買犯罪工具如軍用仿真煙霧彈、刀具、防毒面具等物品，以及日常生活開支與房租，均未見不明資金來源或他人資助跡象。

單獨策劃 無其他共犯或組織涉入

根據檢警掌握的監視器影像、公共交通工具使用紀錄及通聯資料，張文在案發前後均為單獨行動。其使用的通訊軟體及社群帳號（如Line、Facebook、Discord、Reddit等）未顯示與他人有密切互動或犯罪相關聯繫。此外，張文的Google帳號內存有一份攻擊計畫書，自2022年10月5日創建以來，共經過61次編輯，均由其個人操作，未曾分享給其他人。

全國檢警啟動應變機制 加強防範公眾安全危害

案件發生後，台灣高檢署迅速指示全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公共場所的恐嚇及危害公眾安全案件。截至今年1月14日，各地檢署共受理51件相關案件，經調查均未與本案有直接關聯。

檢方認定：無犯罪組織或外力涉入

綜合調查結果，檢方認定，張文的犯罪行為屬個人長期籌備策劃，並非受犯罪組織、宗教團體、境外勢力或其他共犯指使或教唆。此案雖已偵結，但檢方呼籲社會各界持續關注公共安全議題，共同防範類似事件再度發生。

