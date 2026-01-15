張文隨機殺人事件後 北市警與捷運局合作設置API連接 提升即時調閱監視器效率

張文隨機殺人事件發生後，北市警與捷運局合作設置API連接，確保第一時間掌握案發現場情況。資料照。北市警提供



為防範張文隨機殺人事件再度發生，台北市警察局與台北捷運公司宣布將設置應用程式介面（API）連接，未來可直接共享監視器畫面，提升案件偵辦效率，同時縮短調閱監視器的時間差，確保第一時間掌握案發現場情況。

1219專案張文被告偵察說明，臺北市政府警察局局長 李西河。李政龍攝

針對日前張文隨機殺人案偵結記者會上媒體的質疑，有記者指出警方與捷運局監視器系統隸屬不同單位，案發時調閱是否因需經過捷運局同意而產生時間差，影響案件偵辦進度。台北市警察局中正第一分局分局長陳瑞基明確回應，案發當時警察局長李西河已與捷運局進行橫向聯繫，雙方同步調閱監視器，並未出現時間差問題。

臺北市政府警察局中正第一分局分局長 陳瑞基。李政龍攝

然而，為了進一步提升跨單位合作效率，台北市警察局與捷運局將設置API連接技術。所謂的API（Application Programming Interface）是一種應用程式介面技術，可讓不同系統間進行即時溝通與資訊交換。透過此技術，未來警方可直接共享捷運監視器畫面，無需額外程序，大幅縮短反應時間。

此外，台鐵部分也同步進行相關措施，由鐵路警察局與台灣鐵路局合作，確保未來發生案件時調閱監視器同樣不會產生時間差。此舉顯示政府單位對公共安全的高度重視，以及對跨單位協作效率的積極提升。

台北市警察局表示，此次設置API連接技術，不僅能有效縮短案件偵辦時間，更能在突發事件中即時掌握現場情況，為民眾安全提供更有力的保障。同時，相關單位也將持續檢討並優化合作流程，確保公共安全系統的高效運作。

