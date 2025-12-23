張文隨機殺人事件後 男子留言「有人做了我想做的事情」被起訴

桃園地檢署。廖瑞祥攝



在通緝犯張文隨機殺人事件後，51歲唐姓男子在社群軟體留言「真的有人做了我想做的事」，引發民眾恐慌，桃園地檢署調查後，以涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪將唐男起訴，建請法院從重量刑。

桃園地檢署指出，12月19日晚間8時44分許，唐男在社群軟體Threads一則討論隨機殺人案的留言區「操你 幹 什麼人渣 北車煙霧彈 中山站，煙霧彈/無差別刺人 是同一個嗎 不平的夜晚，請大家注意安全」的影片貼文下方留言回覆：「真的有人做了我想做的事情!」。

廣告 廣告

由於唐男的留言引起民眾恐慌，台中市政府警察局清水分局獲報後通知唐男製作筆錄，桃檢旋即主動分案指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官黃榮加偵辦，並於昨（12/22）日聯繫該清水分局調取相關資料後，傳喚唐男到案。

檢察官偵訊後認為，唐男明知社會因近期無差別殺人事件陷入恐慌，卻仍於公開平台發表上述言論，將重大暴力事件與自身內在動機相連結，不僅加劇社會不安，更可能使原本應被否定的行為轉化為某種被理解或情感投射的選項。

唐男事後雖辯稱，其留言是針對阻止犯罪者，但檢方認為，該行為人基於高度公益目的挺身而出，應受最高程度的肯定與尊重；唐男卻以此作為卸責手段，顯示對亡者毫無尊重，其行為惡性重大，以涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪將唐男起訴，並建請法院從重量刑。

更多太報報導

台日共通點再＋1 首任體育廳長也是奧運金牌

犯新北割頸案一審判賠938萬 二審准乾哥免繳16萬裁判費「先由國庫埋單」

這不就來了？國民黨明常會除南高屏 確定再「+1」徵召吳秀華選台東縣長