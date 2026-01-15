張文隨機殺人動機曝光！專家分析「表達式犯罪」：想要引發社會關注跟震撼

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

兇嫌張文去年12月19日在捷運台北車站、中山商圈無預警發動的隨機攻擊事件，共計造成3死11傷，而他在犯案後也墜樓身亡，引發全國震撼。台北地檢署15日公布調查結果，專案小組指出，張文的犯罪動機非反社會人格的衝動犯罪，而是具有高度計畫性的「表達式犯罪」。

兇嫌張文去年12月19日在捷運台北車站、中山商圈無預警發動的隨機攻擊事件，共計造成3死11傷，而他在犯案後也墜樓身亡，引發全國震撼。（圖／翻攝畫面）

台北地檢察署15日偵結此案，由於兇嫌張文已經死亡，因此依法不起訴。檢方同日公布張文的犯罪動機報告結果，由具備犯罪心理學、犯罪社會學、犯罪學等專業知識的銘傳大學教授黃富源、中正大學教授許華孚、中央警察大學教授許福生共同研究及分析。

廣告 廣告

調查報告指出，張文的行為屬於高度計畫性的犯罪。他刻意選擇人潮聚集的公共場域與交通樞紐下手，目的在於透過象徵性行動發聲，藉此引發社會關注並造成社會震撼。報告同時提到，張文的犯行具有明顯、縝密，並經過長期的事前準備跟規劃，未呈現典型反社會人格特質，因此其動機並非衝動式的反社會犯罪，而是一種結合高度計畫性、追求最大社會張力與象徵結果的「表達式暴力行為」。

更多FTNN新聞網報導

快訊／張文隨機殺人不起訴偵結！北檢曝犯案動機「搜捷運殺人報導512筆」早有預謀

北市警界換龍頭1／九合一大選開打！北市新任警察局長「三選一」 「他」出線機率高

效仿張文！無業男Dcard揚言「想打扮成小丑殺人」遭逮 新北檢押8日火起訴

