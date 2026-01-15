張文隨機殺人動機首曝光 北檢：追求社會震撼的表達式犯罪

張文涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇公眾、公共危險、殺人及殺人未遂等共8項罪嫌。不過因已身亡，依法作出不起訴處分。（資料照片／翻攝畫面、LINE群組）



北捷台北車站與中山站去年12月19日傍晚發生嚴重隨機殺人事件，27歲張文在捷運站內丟擲煙霧彈並持大刀砍傷路人，釀成4死11傷重大傷亡。台北地檢署今（15日）召開記者會說明偵辦結果，經調查確認，張文未與任何人接觸，亦無境外或不明資金挹注，認定其涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇公眾、公共危險、殺人及殺人未遂等共8項罪嫌。不過因被告已身亡，依法作出不起訴處分。

檢方說明，張文長期個性壓抑，人際互動與家庭關係明顯疏離，現實社交圈極度貧乏，為反社會傾向；其職涯多為自行選擇，卻屢次逃避現實責任，進一步加深反社會的狀態。專案小組依其金錢使用模式變化研判，張文自2023年12月17日起逐步萌生犯案念頭，並於2024年1月開始長期進行事前準備與規劃。

針對外界質疑是否有外力介入或資助，檢方強調，查無任何不明金流、組織或共犯跡象，張文的支出來源僅有過往薪資及母親資助，一天平均只支出約445元，並無異常。

至於張文最後墜樓身亡，檢方認定是自殺而非意外。調查發現，張文近視約500度，墜樓前已先摘下眼鏡，並將隨身物品留置於頂樓，且其詳細記載的犯案計畫中，在中山商圈攻擊後並未安排後續行動，研判其為自殺，並非意外。

專案小組指出，張文並非衝動型暴力犯，也不是政治恐怖攻擊行為，其犯罪動機應視為一種追求最大社會張力與象徵效果的「表達式暴力」，屬於高度計畫性的犯罪行為，而非反社會人格單純情緒失控所致。(責任編輯：王晨芝)

