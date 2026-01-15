張文隨機殺人動機首曝光！2022年出現關鍵「轉變」 反社會、孤立

記者楊佩琪／台北報導

2024年12月19日張文在台北捷運台北車站、誠品南西店進行隨機殺人，震驚社會。台北地檢署15日偵查終結，認張文犯殺人等8罪，但因已墜樓身亡，因此依法給予不起訴處分。檢警發現，張文人際關係貧乏、具有反社會傾向，和家人也相當疏離，職涯都自行選擇卻屢逃避，失業後更處於孤立狀態，加深反社會情結。

檢方表示，張文其實在讀書期間，對於學習很積極，尤其在資訊工程部分，學得很快樂，只是畢業前突然不想畢業，爸媽對他的期望大，要求必須畢業。畢業後，張文自己考上志願役空軍，但考上沒多久就想退出，同袍曾勸過他，結果張文仍透過網搜找酒駕相關資料，再以自導自演方式，讓自己得以提前退役。

廣告 廣告

之後張文到記憶體電子大廠上班，是很多人都很羨慕，很難考進去的大廠，薪水待遇也很好，工作期間也無異常狀況，結果做不到半年又不想做了。2022年6月間，與同學、親友的群組對話中，也突然已讀不回，研判應是開始「轉變」的關鍵時間點。但因張文墜樓身亡，檢警要釐清其犯案動機相當困難，不過仍透過多方追查、約談證人等方式，逐漸還原出張文的個性及造成犯案的動機。

檢警約談張文的國中、高中、大學同學、軍中班長、保全同事等，發現張文個性相當內向、木訥、壓抑。再檢視其名下的臉書、Line、Discord等社群帳號，顯示張文社群參與程度有限，大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

檢警也約談張文的哥哥、父母，並調閱張文的手機通聯紀錄、檢視其平板電腦、手機的數位採證鑑識檔案資料，認為張文和家人關係疏離，尤其2021年6月自知名電子大廠離職後，幾乎和家人斷聯。

張文的親友證稱，對張文的印象就是曾講過要殺人之類的話，也曾提過想在死前幹一票大的，因此可認張文長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立狀態。

且根據同學、同事的說法，張文對於制度化、責任式的職場環境明顯適應不良，在心理負荷上升，對自我產生高度不安、不確定與不信任之情況下，即出現防衛退縮與逃避行為，社會角色反覆中斷，不符個人與家人期待，其與職涯、人際與社會期待逐步脫鉤，脫離於家庭與社會之外，長期缺乏關懷，伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素，加深其個人之反社會情節。

另在事發後，張文的哥哥曾寫卡片放在誠品南西店現場，內容提到張文疑似求學、軍旅生活遭霸凌。但約談張文哥哥後，哥哥表示那僅是他自己的推測。張文的同學、同袍也證稱，沒見過也沒聽過張文遭遇霸凌。參考張文的手機對話紀錄，也沒見到提及任何有關霸凌的事情，相關網路搜尋紀錄也沒看到搜尋軍中霸凌等資訊。

更多三立新聞網報導

張文隨機殺人案釀4死11傷！北檢認犯8罪 已身亡！不起訴處分

張文隨機殺人計畫曝光！2023年就開始規劃 62萬存款全部花光

張文隨機殺人案偵查終結 台北地檢署下午召開記者會說明

太子集團利用帛琉渡假村洗錢！檢調約談台籍登記負責人 訊後50萬交保

