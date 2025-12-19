張文隨機殺人墜樓亡！廢死聯盟才喊「剝奪受刑人未來太殘忍」 貼文被嗆爆

北捷隨機殺人釀4死。（圖／翁靖祐攝）

台北市19日傍晚發生隨機殺人案，27歲男子張文接連在台北車站、中山捷運站及誠品南西店持刀攻擊民眾，釀成4人死亡、9人受傷，最終在警方包圍下從高樓墜落身亡。由於張文已身亡，其作案動機可能成為無解之謎。然而，這起事件引爆社會情緒，也使死刑議題再次浮上檯面。

事件發生後，網路上湧現大量民眾情緒發洩的聲音，其中廢死聯盟成為焦點之一。該團體因長期推動死刑廢除，常被部分民眾認為與社會觀感脫節。而廢死聯盟在案發前一日、即18日於官方臉書粉專發布貼文，質疑「終身監禁不得假釋」是否亦為殘忍刑罰。

該篇貼文援引諮商心理師郝柏瑋的觀點，指出「生命權的剝奪是死刑，那麼生命尊嚴的剝奪是不是也是另一種死刑？」文中強調，人類在社會性連結下才能健康存活，若將任何人永久囚禁於毫無未來、缺乏社會互動、剝奪基本尊嚴的環境中，本身即是一種酷刑。聯盟更提到，部分死刑犯在服刑期間有輕生念頭，顯示監獄應以教化為導向，協助其重返社會，而非單純剝奪其生命或自由。

廢死聯盟表示，當得知台灣可能引入「終身監禁不得假釋」的制度時，內心感到沉重。廢死聯盟認為，雖然這群受刑人犯了重大的錯，但有些人是在很年輕的時候初犯，他的人生中缺乏支持與可能性，無法在他們犯錯的當下把他拉回來。「而如果因為他曾經犯過的錯，就剝奪他的未來，這真的是相當殘忍的一件事。身為一個助人工作者，無法想像台灣不只是有死刑，還可能增加終身監禁不得假釋制度。這實在是太令人遺憾了。」

然而，在隨機攻擊事件後，大量網友湧入廢死聯盟粉專留言，怒斥其立場脫離現實，批評聲浪如潮。留言內容包括：「今天死的是你家人試看看啊？」、「以後遇到像今天北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀，憑什麼要每次都是別人為你們買單」、「你們站著說話不腰疼」、「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」、「你家全部被砍看你還要不要廢死」、「拜託你們推個法案，叫做廢死聯盟願意承擔照顧殺人者一切人生開銷」。

