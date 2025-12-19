張文隨機殺人奪3命再輕生 縱火、砍人犯案時序曝光

張文大規模隨機攻擊，造成3位無辜民眾身亡。（圖／東森新聞）





19日下班時間捷運台北車站、中山站發生重大攻擊，27歲的男子張文持刀、煙霧彈攻擊，造成4死5傷，死者包含張文。據了解，張文在傍晚發動攻擊前，先在林森北路連續縱火，再回到租屋處，接著開始恐怖砍殺，丟煙霧彈、持刀亂砍，最終在中山的誠品畏罪輕生身亡。

張文17日先入住旅館，犯案當天於下午3時46分，於林森北路一處停車場旁縱火燒車，未成災，3分鐘後再燒1輛重型機車，造成該輛重機半毀，下午3時54分繼續於長安東路一段燒車，造成1台轎車、2台重機、1台貨車受損。

縱火後，張文先騎機車再換騎Ubike，回到位於台北車站附近的「垃圾巷」租屋處，放火燒了自家後，再出門到鄰近的台北車站犯案，投擲煙霧彈、持刀亂砍，接著再走到中山站繼續以相同手法作案，最終畏罪輕生身亡，另造成3名無辜民眾死亡、5人受傷。

