張文隨機殺人後墜樓身亡 檢警認定是自殺而非脫逃失敗

張文最後在誠品南西店頂樓卸下全身裝備。呂志明翻攝



張文在犯下隨機殺件後，前往誠品南西店，並從頂樓墜樓最後不治身亡，當時外傳張文當時是因為想要脫逃計畫下一步的犯罪，但檢警調查後從法醫相驗的結果及從其雲端破解的犯罪計畫，認為張文選擇誠品南西店頂樓為犯罪的最後終點，並以自殺終結，並非是脫逃路線。

根據法務部法醫研究所出具的解剖鑑定報告，張文因墜樓導致多處骨折、挫裂傷及刺傷，造成多器官損傷出血而死亡。報告指出，死亡方式可歸類為「自殺」。此外，死者血液及尿液檢驗未檢出鴉片類、安非他命類、鎮靜安眠藥、大麻、LSD等常見毒藥物成分，並無毒物影響之跡象。

調查顯示，死者以本名預定並入住千慧旅館，且騎乘本人名下的機車進行多起縱火案件，未刻意隱匿身份以逃避罪責。其「攻擊計畫書」內容顯示，計畫終點為「中山百貨」攻擊後即結束，無後續規劃。此外，死者曾於事發前一天向誠品南西店服務臺詢問頂樓位置，但遭拒絕後即離開現場，再次證實其計畫終點即為頂樓，而非作為逃脫路線。

事發當日，死者在頂樓卸下眼鏡、電子手錶、帽子、圍巾、戰術背心等隨身裝備及犯案工具，並棄置現場。現場勘驗顯示，死者墜樓後以背部及頭部撞擊地面，呈仰躺姿勢，身體並無掙扎或防禦傷痕。相關3D影像測繪圖顯示，其墜落位置與地面堆放物距離甚遠，可排除攀附牆面下落的可能性。

此外，調查發現死者雖曾預訂另一家飯店，但因未支付款項而未成功入住。其「攻擊計畫書」記載的其他攻擊方案僅屬預備計畫，並無脫逃後再犯的具體安排。值得注意的是，死者遺留重要物品於租屋處，包括個人證件、畢業證書及僅餘現金1434元，卻選擇縱火燒毀租屋處，顯示其並未預留脫逃後的退路。

整體調查結果顯示，死者於事發前已做好結束生命的準備，其行為及現場跡證均指向自殺可能性。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

