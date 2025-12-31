張文隨機殺人後男子PO文「這是開始、刀不夠利」 北檢3罪起訴他

台北地檢署。呂志明攝



今年12月19日台灣爆發張文隨機殺人事件，事後1名林姓男子在臉書留言「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」，台北地檢署調查後認為林男涉犯《刑法》恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等3罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，以示警懲。

當張文隨機殺人事件發生後，當晚有臉書用戶張貼「中山丟煙霧彈砍人」的公開影片，林男見到影片後就在下方留言：「爽！這是開始而已」、「刀不夠利！」、「＃這只是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」。

12月26日台北地檢署獲報後立即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官劉星汝指揮台北市政府警察局刑事警察大隊積極偵辦，並於12月29日將林男拘提到案釐清案情。

檢察官調查後認為林男涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾、同法第153條第1 款之以文字煽惑他人犯罪、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌將林男起訴。

檢察官審酌林男為具有成熟智識的成年人，卻在重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人之苦難，在網際網路上散布煽動性言論，營造恐怖氛圍，導致社會公眾情緒進一步惶恐不安。此舉不僅對社會秩序造成嚴重衝擊，更可能引發模仿效應，進一步威脅公共安全，因此建議法院從重量刑。

