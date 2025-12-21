張文隨機殺人撼全台 游淑慧坦言看完監視器曾糾結1事

北捷19日傍晚爆發重大隨機殺人事件，27歲通緝犯張文先於北捷投擲煙霧彈引發民眾恐慌，後轉往中山商圈並持長刀無差別攻擊路人，造成多人傷亡。國民黨台北市議員游淑慧坦言，當張文離開北車後，她曾糾結要不要叫北捷跟北市警局發布警訊，認為張文再犯的機率高，但又怕此舉會造成民眾恐慌，隨著憾事發生後，她則表示，當時應該還是要建議這件事。

游淑慧昨（20）日在政論節目《週末大爆卦》中指出，當她看到新聞時有打給捷運公司，並看到捷運站內的監視器，張文果斷丟煙霧彈、拿凶器揮舞，畫面實在是心驚膽戰；游更透露，當張文離開北車後還沒到中山站時，她從監視器看到張文的肢體動作、揮舞，曾因為要不要叫北捷跟北市警局發布警訊而糾結半小時，因為她認為張文有可能再犯案，但也怕如果要求市警局或北捷發布警訊，當時正值下班、周末尖峰時段，恐造成民眾恐慌，不過游如今也坦言，當時應該還是要建議這件事。

游淑慧指出，台北市是第一個使用數位化監視器的城市，就算做了安全防護網，還是沒有辦法抵擋或預防各別人心的扭曲，不過游認為，台灣社會近10~20年來的長期對立、仇恨，政治人物絕對扮演一半以上的仇恨貢獻角色；另外，游說民進黨執政9年了，對於社會安全網做了什麼功課？呼籲不要再製造仇恨、不要製造台灣內心黑暗、仇恨以及對立。

北市19日爆發震驚社會的「孤狼式」隨機殺人案，引發全國高度關注！專案小組在張文的平板電腦雲端中，發現一份詳細記載犯案地點與路線的檔案，登入紀錄均為他本人，排除共犯可能；警方透露，張文從今年初租屋後即逐步準備，犯案時三度變裝、更換交通工具，刻意躲避追緝，絕非臨時起意。

