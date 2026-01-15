張文隨機殺人案今偵結！檢警確定「沒有共犯」 屬個人犯罪

台北市警察局長李西河。（圖／項程鎮攝）

張文於2025年12月19日犯下無差別攻擊事件，總共造成4死（含張文）11傷的慘劇。台北地檢署在經過近1個月的調查以後，於今日（1月15日）偵結此案，由於被告張文已經死亡，依法只能予以不起訴處分。北檢今日下午2時召開記者會說明，在檢警調閱3000筆監視器畫面、張文通聯記錄、資金活動來源約談25名被害人以及118名證人以後，證實這起引起社會恐慌的隨機殺人案並無共犯，屬個人長期計劃型的犯案。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺。（圖／項程鎮攝）

台北市政府警察局長李西河說，本案動用600多名警力、調閱3000多筆監視器畫面、約談25名被害人以及118名的證人，分析其資金來源以及電腦等資料後，初判張姓被告本案過程中，未與他人接觸，案件屬於長期性規畫的單獨作案辦立犯罪行徑。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺說，就監視器畫面等資訊分析都只看到其1人身影，他的犯罪工具也全是來自於網路購物，並非其他共犯資助提供。另外，分析張文的通聯記錄後，明顯沒有和外界互動情形，更無參與任何組織。在檢視他超過20萬筆的瀏覽紀錄以後，沒有特定宗教偏好。

曾揚嶺補充，在高檢署成立督導應變小組，並責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」後，截自今年1月14日止，共有51件相關案件與198件散布假消息案，但在調查後均無與本案被告有所關聯。

