張文隨機殺人案偵查終結 台北地檢署下午召開記者會說明

記者楊佩琪／台北報導

▲張文隨機殺人案，台北地檢署將公開調查報告。（圖／資料畫面）

發生在2024年12月19日張文隨機殺人案，台北地檢署經過近1個月調查，15日偵查終結，將於下午2點召開記者會，公布包括犯案動機、犯案計畫等調查結果。而也由於張文墜樓身亡，北檢給予不起訴處分。

張文事件爆發後，檢警調隨即成立專案小組，從張文的家庭、求學、工作、生活背景，以及在其住處搜索查扣到的證據，釐清張文犯案動機，發現張文犯案計畫相當縝密。包括犯案前在3地縱火，企圖分散警消注意。

至於動機，張文能自導自演酒駕，讓自己被空軍汰除，顯示其思路清晰且來自高知識家庭，恐因成就不如預期，信心受挫，以最極端方式發洩不滿。至於張文是否為失足墜樓？根據檢警調查，張文墜樓前脫下衣物，整齊擺放在現場，顯然早有計畫，並非失足。

