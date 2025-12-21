張文隨機殺人案後自稱同夥 園區作業員PO「難怪同夥表示失敗」遭逮

記者莊淇鈞／新北報導

張男的PO文。（圖／翻攝畫面）

27歲的張文利用上週五（19日）人潮眾多下班時間時，在北車及中山商圈隨機殺人後墜樓身亡，包含張文在內造成4死11傷。這起隨機殺人案發生後，許多網友白目的PO文造成社會動盪不安，中科園區1名43歲的作業員張姓男子，在網路PO文提到自己是同夥，並留下「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「難怪同夥表示失敗」等關鍵字，警方獲報循線逮捕張男，詢後依法送辦。

警方告知張男所涉犯罪嫌。（圖／翻攝畫面）

據瞭解，在中科園區安任作業員的張男，昨天（20日）在社群平台Threads上PO文，內容包含「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」及」、「難怪同夥表示失敗」等內容關鍵字，許多網友轉傳後引發社會恐慌，有網友發現後向新北市三峽警分局報案。

廣告 廣告

張男被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

三峽警分局獲報後立即成立專案小組，循線查出PO文張男的身分，並報請台中地檢署指揮偵辦，昨天持檢察官核發拘票，前往台中市清水區一帶將張男拘提到案，並查扣犯案用手機，警詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

三峽警分局長許再周呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證之訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序。警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

張文隨機殺人案後 新北19歲男大生IG限動貼「中山砍人不揪」被送辦

張文隨機殺人銀行員下班遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

模仿犯？三峽睡衣男拿雙刀衝進加油站 喊「維護世界和平」秒遭警逮

開始模仿張文了？！暴衝男捷運出口怒吼「我有槍」釀1警受傷

