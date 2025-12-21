張文隨機殺人案後 新北19歲男大生IG限動貼「中山砍人不揪」被送辦

記者莊淇鈞／新北報導

彭姓男大生的PO文。（圖／翻攝畫面）

27歲的張文利用上週五（19日）下班時間人潮眾多時，在北車及中山商圈隨機殺人後墜樓身亡，包含張文在內造成4死11傷。這件慘案發生後，新北市新莊區1名19歲彭姓男大學生，當晚竟白目的在Instagram發布分享限時動態，內容寫下「中山砍人不揪」等文字引發網友恐慌，隔天（20日）上午有民眾向警方報案。新莊警分局獲報即成立專案小組，迅速便鎖定彭男身分並通知其父母陪同到警局到案說明，經請示新北地檢署檢察官，詢後認彭男涉犯恐嚇公眾罪嫌，依法函送新北檢偵辦。

據了解，新莊警分局昨天（20日）上午9時許接獲民眾報案，指稱在IG限時動態中發現有網友鼓吹暴力的貼文。貼文中提到「中山砍人不揪」等敏感文字，恐導致社會不安。新莊警方立即成立專案小組，透過科技偵查比對，迅速確認了貼文者彭姓男大生身分。隨即聯繫彭男及其雙親，要求彭男到案說明。彭男在父母陪同下到警局說明案情。

彭姓男大生道歉的PO文。（圖／翻攝畫面）

彭男雖供稱只是隨手亂發，並非真的有犯意，但在公開社群平台上散布足以引發社會恐慌的言論，已經違法，警方請示新北檢檢察官後進行詢問，詢後將彭男依恐嚇公眾罪嫌將函送新北檢偵辦。

新莊警分局並同步通報彭男現住地轄區三重警分局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為。彭姓男大生意識到事態嚴重後，主動下架爭議限動，並再度發文向社會大眾致歉，表示自己「未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。

新莊分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

