張文隨機殺人案撼全台 蔡英文首發聲曝心願

台北車站及中山商圈，上周五（19日）發生無差別殺、傷人案，震驚全台，對此，前總統蔡英文今（24）日也在臉書發文，表示「要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任」。

為釐清案發經過與死角，台北市刑警大隊與鑑識中心今天早上9點大動作重回案發地台北市中山區南西誠品書店。檢警攜帶造價高昂的3D雷射掃描儀，針對現場空間進行全方位掃描。不同於過去重大刑案僅止於將現場掃描成數位資料庫存檔，此次警方首度利用該技術進行完整3D建模，試圖透過高科技立體還原張文行凶的確切路徑與視線死角。

蔡英文今天在臉書發文表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、令人心痛的事件，自己知道，許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。她指出，自己想對傷亡民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心，也想謝謝守護台灣人民的警消、醫護，「各位辛苦了」，更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。

蔡英文指出，在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福大家所愛的人安好，也祝福大家心愛的台灣能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜，「台灣一直都是這樣走過來的，在困難的時候，我們選擇彼此扶持； 在不安的時候，我們選擇守住希望；願今晚的大家，一切心安、順遂，願明天的台灣，依然溫柔而堅強」。

