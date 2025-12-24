張文隨機殺人案效應！ 盧秀燕宣布：大型活動即起「全面安檢」酒精、鞭炮都不能帶

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台北市日前爆發隨機殺人事件，主嫌張文首先在台北車站內丟擲煙霧彈並持刀襲擊民眾，隨後再至中山站外的誠品生活南西店附近持續行兇，最終從誠品生活南西店墜樓身亡，總計造成兇嫌在內的4人死亡。台中市長盧秀燕在市政會議中宣布維安全面升級，年底大型活動將全面安檢，也請民眾配合。

台中市長盧秀燕在市政會議中宣布維安全面升級，年底大型活動將全面安檢，也請民眾配合。（圖／資料照）

台中市副市長鄭照新說明，台中除耶誕節系列活動，接續將迎來五月天、頑童演唱會及跨年等多場大型活動，人潮密集、時間拉長，維安壓力隨之升高，加上日前北部隨機傷人事件，市府更不敢掉以輕心，因此自即日起提前部署、全面升級維安，不僅著眼跨年單日，而是確保每一場活動安全無虞。

廣告 廣告

盧秀燕將親自擔任指揮官，自即日起至元宵節，整合警政、消防、衛生及民政等量能，推動四大安全方案，同時宣導民眾遵守安全須知與禁帶物品規定，期讓市民與遊客在安心環境中，開心享受各項節慶活動。

市府也呼籲民眾遵循活動5大安全須知：第一，務必認清自身所在位置及疏散路線；第二，隨身準備簡易照明設備，如手機照明燈或手電筒；第三，發生事故時立即撥打110通報；第四，配合現場指揮有序疏散，避免推擠；第五，確實遵守禁帶物品規定，包含槍枝、腐蝕性化學物品、酒精及鞭炮等物品皆禁止攜帶，請歌迷與民眾共同遵守，確保活動安全。

更多FTNN新聞網報導

防北捷砍殺引恐慌仿效 蔣萬安強硬下令速辦不實訊息

拒讓恐懼擴散 蔣萬安定調「1219嫌犯」：不希望他名字被記住

北捷排班警力出現空窗期 游淑慧質疑：正是張文犯案時段

