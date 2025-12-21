張文隨機殺人案畫面引網友陰謀論，洪孟楷替2記者叫屈。資料照 李政龍攝



張文隨機殺人案引發網友質疑第一時間能捕捉到張男行兇畫面的陰謀論。國民黨立委洪孟楷今（21日）替網媒記者陳以昇、電視台主播廖芳潔發聲，指他們基於職業責任感在現場，不忍被誣指與兇嫌有所關聯或配合，並推崇57歲挺身而出的余先生，在第一時間勇敢站出來，試圖阻擋兇嫌的行動，同樣源自盡責、對他人的關懷。

洪孟楷上午在臉書發文說，1219事件發生至今已超過一天，在第一時間，有兩位新聞工作者分別以果斷、冷靜、盡責的行動，讓社會大眾能迅速、清楚掌握狀況，避免更多不必要的恐慌。他認識兩人十幾、二十年，這樣的反應不是偶然，而是一種早已內化成「本能」的職業責任感—也是一種崇高的美德。

洪說，尚未擔任民意代表、短暫於民間工作的時期，便接觸過網媒記者陳以昇。認識的人都知道，陳平時看似隨性、大辣辣，但只要遇到重大事件，確能24小時不眠不休，全心投入工作。記者的直覺與責任在此展現。當北捷攻擊消息剛傳出，陳第一時間舉起手機記錄，為後續釐清事實、社會理解全貌，手不抖，那絕對是多年專業訓練與責任感累積而成的敬業表現。

至於廖芳潔主播，洪孟楷說，更是他從助理時期便熟識、始終佩服的優秀新聞工作者之一。當年仍是助理，每每在連線街觀看廖與立委的訪問，對其口條清晰、邏輯分明印象深刻。後來他擔任多家新聞台主播，播報風格一貫沉穩、權威，卻私下毫無架子，喜愛追劇、熱愛運動，是非常真誠的人。

洪表示，為兩位記者朋友發聲，是不忍見到他們在第一時間盡責付出的行為，竟遭到不明就裡的網友攻擊，甚至被誣指與兇嫌有所關聯或配合。這樣的指控，對無辜者而言是不可承受之重，更是對盡責新聞工作者的嚴重污衊。台灣社會固然擁有言論自由，但不應以無限上綱的陰謀論，否定他人的善意與專業。

他說，當然最令人動容的，是57歲挺身而出的余先生。目前有人說他是保全、有人說他長期熱心公益，但無論身分為何，他在第一時間勇敢站出來，試圖阻擋兇嫌的行動，極可能就打亂原本的犯案計畫，使其無法在北捷進一步逞凶，間接直接地拯救了更多寶貴的生命。這樣的行為，同樣源自盡責，也源自對他人的關懷。

