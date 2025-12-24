張文隨機殺人案第6天！警上午重回誠品南西店、追犯案軌跡擴大蒐證

記者林盈君／台北報導

本月19日，27歲男子張文，於台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇。張文的遺體於昨（23日）下午，於二殯解剖相驗，其父母隨後出面，對著媒體當眾下跪，顫聲向受害者、及社會大眾道歉，並強調絕對會配合司法調查。由於張文一案尚有疑點未釐清，因此警方於今（24日）上午，將回誠品南西店重建現場，尋找全案相關跡證。

據了解，張文涉嫌利用煙霧彈及汽油彈，製造煙霧恐慌後，再持長短刀隨機砍殺，造成3位無辜民眾傷重身亡，另外還有11人輕重傷。而張文疑似模仿鄭捷犯案，也再度對社會造成重創，令人聯想到多年前鄭捷犯案的夢魘。張文自保全業離職後就無收入，近3年全依靠母親金援共82萬支付房租，然而，張文卻將其中10萬拿來購買煙霧彈等武器，最終釀成悲劇。

警方持續追查張文犯案軌跡，確認其應是孤身犯案，並無其他共犯，而煙霧彈等武器，均由網路平台購得。案發當天，張文先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，卻在準備要使用汽油彈時，被目擊的57歲余姓男子阻擋，余男也因此被長刀捅傷，最終傷重不治，之後張文跑到中山站犯案，又衝進誠品南西店內，最後於頂樓墜樓身亡。

對此警方指出，為完整記錄及保存現場狀況，專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。使用之3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

