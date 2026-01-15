張文隨機殺人案釀4死11傷！北檢認犯8罪 已身亡！不起訴處分

記者楊佩琪／台北報導

北檢公布張文隨機殺人案調查報告。（圖／記者楊佩琪攝）

發生在2024年12月19日張文隨機殺人案，釀4死11傷悲劇。台北地檢署經過近1個月調查，15日偵查終結，認張文犯8罪，因張文已身亡，依法給予不起訴處分。北檢並公布調查報告。說明犯案動機、計畫。

北檢認定張文涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制的刀械。刑法恐嚇公眾罪、放火燒毀住宅等以外之他人所有物、放火燒毀住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等8罪。因已身亡，依法給予不起訴處分。

張文原為志願役空軍，因酒駕遭汰除，曾從事保全工作，也曾因教召未到被桃園地檢署發布通緝。2025年1月起，張文在台北市公園路一帶租屋居住，案發前訂了在台北市大同區的旅館。案發當天，下午1點多，張文先後在3個不同地點縱火，疑似企圖讓警消疲於奔命。

隨後回到租屋處換裝，下午4點59分，拉著裝滿汽油彈、煙霧彈的行李箱，進入台北捷運台北車站地下街，戴上防毒面具，並開始丟擲煙霧彈。因見義勇為民眾余家昶上前阻止，被張文當場持刀刺死，為全案第1名死者。而張文準備的汽油彈在此時自燃，使得張文後續無法再使用。

就在檢警動員展開緝捕、調查時，張文趁亂到大同區旅館，重新整備好煙霧彈後，步行到北捷南京西路中山站外，站在大馬路中央，再度開始丟擲煙霧彈，隨後持刀進入誠品南西店，大批民眾向外奔逃。過程中，張文隨機砍死機車騎士等2人，並造成11位民眾受傷。

北市警動員趕抵現場後，將張文逼退到頂樓，但張文脫下原本穿著的生存遊戲衣物、丟下刀具，墜樓身亡。包括張文自己，一共4人死亡。

檢警調成立專案小組，從張文的家庭、求學、工作、生活背景，以及在其住處搜索查扣到的證據，釐清張文犯案動機，發現張文犯案計畫相當縝密。

至於動機，張文自導自演酒駕，讓自己被空軍汰除，顯示其思路清晰且來自高知識家庭，恐因成就不如預期，信心受挫，以最極端方式發洩不滿。至於墜樓身亡，檢警認為應也在張文的計畫中，並非被圍捕到無路可退失足。

